Новата разменна монета: Сирия е залята от силно пристрастяващ наркотик

С илно пристрастяващият наркотик, който се превърна в икономически спасителен пояс на Сирия в продължение на десетилетие на изолация, сега може да послужи като разменна монета в опитите ѝ да нормализира връзките си със съседните държави, твърдят анализатори.

Каптагонът, наркотик, който е сравнително непознат извън Близкия изток, помогна на Сирия да се превърне в наркодържава, след като голяма част от международната общност отряза икономиката ѝ заради бруталното потушаване на въстанието през 2011 г.

Това е синтетичен стимулант от амфетаминов тип - фенетилин, който носи търговското наименование каптагон и се превърна в център на все повече арести на наркотици в Близкия изток. Експертите твърдят, че по-голямата част от световното производство на каптагон се осъществява в Сирия, а регионът на Персийския залив е основната му дестинация.

Разрастването на тази индустрия предизвиква тревога в международната общност. Миналата година САЩ представиха Закона за каптагона в САЩ през 2022 г., който свързва търговията със сирийския режим и я нарича "транснационална заплаха за сигурността".

След като повече от десетилетие го бойкотираха, арабските съседи на Сирия сега водят преговори за прибиране на президента Башар Асад от студа. Сирийският лидер беше приет в някои арабски столици, но все още му предстои да получи окончателно нормализиране на отношенията със Саудитска Арабия, един от най-върлите врагове на Сирия - и най-големият пазар за нейните наркотици.

След смъртоносното земетресение от 6 февруари, което засегна Южна Турция и Северна Сирия, саудитски самолети за оказване на помощ кацнаха за първи път от десетилетие на контролираните от режима летища. Миналия месец саудитските държавни медии съобщиха, че Рияд води преговори с Дамаск за възобновяване на предоставянето на консулски услуги между двете страни.

Анализатори твърдят, че каптагонът вероятно ще бъде на първо място в дневния ред при опитите за нормализиране на обстановката.

Четиридесет и седем милиона таблетки амфетамин, скрити в пратка брашно, са били конфискувани от властите на Саудитска Арабия в склад, след като са пристигнали през сухото пристанище на столицата Рияд, се казва в изявление на саудитското министерство на вътрешните работи от сряда.

Саудитска Арабия се превръща в столицата на наркотиците в Близкия изток

Напоследък саудитските медии алармират за нарастване на употребата на наркотици. През септември саудитските власти обявиха най-голямото изземване на незаконни наркотици в историята на страната, след като близо 47 милиона таблетки амфетамин бяха скрити в пратка брашно и иззети в склад в столицата Рияд. Оттогава са заловени още милиони хапчета. Според ООН конфискациите на амфетамини в региона се отнасят предимно до каптагон.

"Каптагонът е изтъкван като "карта" в преговорите за сближаване между сирийския режим и партньорите, стремящи се към нормализиране на ситуацията", казва Каролин Роуз, старши анализатор в института New Lines във Вашингтон, която е проучвала търговията с каптагон.

"Режимът се възползва от влиянието си върху търговията с каптагон, давайки знак на държавите, които обмислят нормализация, че могат да намалят трафика на каптагон като жест на добра воля", казва Роуз пред CNN.

Изнасян от няколко участници, включително сирийски контрабандисти, ливанската Хизбула и проиранските иракски милиции, "контрабандата на каптагон струва повече от законния износ на Сирия", казва Ванда Фелбаб-Браун, сътрудник в института "Брукингс" във Вашингтон и експерт по темата. Хизбула отрича да е свързана с каквито и да било сделки с наркотици.

Обединеното кралство, което миналия месец наложи нови санкции на сирийци, свързани с тази търговия, заяви, че режимът на Асад се е облагодетелствал от търговията с каптагон в размер на 57 млрд. долара. То я определи като "финансов спасителен пояс" за Асад, който е "на стойност приблизително три пъти по-голяма от общата търговия на мексиканските (нарко)картели".

Сирийските държавни медии редовно съобщават за залавяния на каптагон, като твърдят, че вътрешното министерство се бори с търговията с него, както и с други наркотици.

Салах Малкауи, йордански анализатор, който следи отблизо търговията, казва, че въпреки отричането на Сирия е невъзможно наркотикът да премине през границите без участието на няколко участници, тясно свързани с Асад и неговия режим.

"Командири на милиции, агенции за сигурност, военни сили участват в операцията по контрабанда на наркотици", казва Малкауи. "Наркотиците не могат да достигнат до тези райони, без да преминат през десетки бариери и контролно-пропускателни пунктове, които попадат в обхвата на Четвърта дивизия, която е под ръководството на Махер ал Асад, брат на сирийския президент."

"Разговарял съм с няколко (контрабандисти)", каза той. "Те са получили военно обучение ... използват военни тактики ... за извършване на сложни набези".

Йордания, която подкрепяше антирежимните групировки в началото на сирийската гражданска война, през последните месеци също върви по пътя на сближаването с Асад.

Нейният външен министър тази година направи първото си посещение в Дамаск от началото на сирийската гражданска война и изпраща хуманитарна помощ след земетресението от 6 февруари.

Йордания е пряко засегната от сирийската търговия с каптагон поради широкото разпространение на употребата му в граничните райони в североизточната част на страната, казва Сауд аш-Шарафат, бивш бригаден генерал в йорданската Главна разузнавателна дирекция, както и основател на Центъра за изследване на глобализацията и тероризма "Шоруфат ِ" в Аман, Йордания.

"Налице са също така високите разходи за охрана на границите и увеличаването на натиска върху въоръжените сили и службите за сигурност", казва Ал-Шарафат пред CNN.

Той приветства американския закон за каптагона като "първото сериозно международно усилие" да се попречи на режима да разшири употребата на наркотика "за дестабилизиране на сигурността в региона и света". Сирия потенциално може да наводни Европа и западните страни с наркотика през Турция и да го използва като разменна монета срещу тях, каза той.

Но дори и да бъдат постигнати споразумения между Сирия и нейните съседи за спиране на износа на наркотика, експертите казват, че е малко вероятно Асад да се откаже напълно от търговията.

"Това означава да поискаме от ключовия трафикант да спре бизнеса си", казва Фелбаб-Браун. "Много малко вероятно е режимът на Асад да се откаже от ключовия си източник на приходи."

В най-добрия случай той може да предложи козметични решения на проблема, казват експертите, обещавайки по-строги ограничения и по-строго правоприлагане у дома по отношение на производителите и търговците, с които режимът отрича да е свързан.

Роуз от института "Ню лайнс" заяви, че режимът може да запази бизнеса си с каптагон като форма на дългосрочно въздействие срещу съседите си, като същевременно поддържа "някакво ниво на правдоподобно отричане на търговията, обвинявайки опозиционните сили и недържавните участници, докато предприема вълна от козметични конфискации у дома, за да измести вината от правителството".

