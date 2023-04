Лидер на "Ислямска държава" е бил убит при американска военна операция в Сирия

В исокопоставен лидер на групировката "Ислямска държава" (ИД) е бил убит при американска военна операция в Сирия, предаде Ройтерс, като се позова на Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ).

Съобщението бе публикувано рано тази сутрин.

BREAKING: A senior ISIS leader has been killed by a US strike in Syria. The US Central Command announced in a statement that Khalid Aydd Ahmad Al Jabouri had been killed in a lone attack in the northwest. No civilians were killed or injured. pic.twitter.com/vvUVuE8k65