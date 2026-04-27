Този път Джими Кимъл наистина вбеси Тръмп

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп призова в понеделник "Ей Би Си" да уволни водещия на вечерно шоу Джими Кимъл, след като той нарече първата дама Мелания Тръмп "бременна вдовица" по време на скеч, наречен: "Вечеря на кореспондентите от Белия дом".

Часове по-рано Мелания Тръмп също намекна, че Кимъл не трябва да води, предава Си Ен Ен.

"Джими Кимъл трябва незабавно да бъде уволнен от "Дисни" и "Ей Би Си", заяви Тръмп в Трут сошъл, наричайки шегата "презрян призив към насилие".

Монологът на Кимъл, който той направи в четвъртък в „Jimmy Kimmel Live!“, дни преди стрелец да се опита да нахлуе във залата, където се провеждаше "Вечерята на кореспондентите от Белия дом".

Кимъл каза, че Мелания "сияе като бременна вдовица".

"Монологът му за моето семейство не е комедия, думите му са разяждащи и задълбочават политическата болест в Америка", каза Мелания Тръмп в изявление в понеделник сутринта и добави: "Хора като Кимъл не трябва да имат възможността да влизат в домовете ни всяка вечер, за да разпространяват омраза. Страхливецът Кимъл се крие зад "Ей Би Си", защото знае, че телевизията ще продължи да го прикрива, за да го защити. Стига толкова. Време е "Ей Би Си" да заеме позиция. Колко пъти ръководството на "Ей Би Си" ще позволи на Кимъл да се държи ужасно за сметка на нашата общност?"

Представители на "Ей Би Си" и Кимъл не са отговорили на исканията на "Си Ен Ен" за коментар.

"Между другото, в случай че нашият президент има спешен медицински случай тази вечер, имаме ли лекар в сградата - о, извинете. Искам да кажа, имаме ли Исус в сградата? Аз също винаги ги бъркам", заяви Кимъл в друга шега в четвъртък, визирайки пост, който Тръмп публикува и след това изтри от Трут сошъл, изобразяващ го като Исус.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит нарече коментарите на Кимъл "напълно безумни" по време на брифинг за пресата в понеделник, добавяйки, че този тип реторика е "накарала лудите хора да вярват в луди неща и те са вдъхновени да извършват насилие заради тези думи. Това трябва да спре".

"Уау, Джими Кимъл, който по никакъв начин не е забавен, както се вижда от ужасните му телевизионни рейтинги, направи изявление в шоуто си, което е наистина шокиращо. Той показа фалшиво видео на първата дама Мелания и нашия син Барън, сякаш седят в студиото му и го слушат как говори, което не са и никога няма да направят. След това той заяви: "Нашата първа дама Мелания е тук. Вижте Мелания, толкова е красива. Г-жо Тръмп, сияете като бременна вдовица". Ден по-късно лунатик се опита да влезе в балната зала на вечерята на кореспондентите от Белия дом, въоръжен с пушка, пистолет и много ножове. Той беше там по много очевидна и зловеща причина. Оценявам, че толкова много хора са разгневени от презрения призив на Кимъл за насилие и обикновено не биха откликнали на нищо, което той казва, но това е нещо далеч отвъд допустимото. Джими Кимъл трябва незабавно да бъде уволнен от "Дисни" и "Ей Би Си", заяви днес Тръмп.

Днес стрелецът от "Вечерята на кореспондентите от Белия дом", на която присъстваха Тръмп и съпругата му Мелания, беше обвинен в опит за убийство на президента на САЩ.