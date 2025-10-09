Свят

Джими Кимъл: Случаят ми трябва да е червена линия за свободата на словото

Телевизионният канал Ей Би Си, който е собственост на компанията "Дисни", временно свали от ефир предаването на Кимъл миналия месец

9 октомври 2025, 15:20
Джими Кимъл: Случаят ми трябва да е червена линия за свободата на словото
Джими Кимъл   
Източник: БТА

А мериканският телевизионен водещ Джими Кимъл, чието предаване бе временно свалено от ефир миналия месец, призова случилото се с него да се превърне в червена линия за свободата на словото, предаде Франс прес.

Джими Кимъл: Никога не съм искал да се подигравам с убийството на Чарли Кърк

"Надявам се, че ние като американци наистина сме начертали една червена линия, наистина смело, що се отнася до това какво приемаме и какво не приемаме. Надявам се, че това е, което ще излезе от тази история", каза Кимъл на медийна конференция в Лос Анджелис.

Ефектът „Джими Кимъл“: Как 6,3 милиона зрители доказаха, че скандалът продава

Кимъл, който е една от големите звезди на американската телевизия, обвини крайната десница, че се опита да извлече политически дивиденти от убийството на инфлуенсъра Чарли Кърк, който беше поддръжник на президента Доналд Тръмп. Вследствие на това телевизионният канал Ей Би Си, който е собственост на компанията "Дисни", временно свали от ефир предаването на Кимъл. Този ход обаче провокира сериозна обществена реакция и обвинения в цензура, вследствие на което Ей Би Си върна Кимъл на екрана.

Ново проучване: Джими Кимъл е по-популярен от Тръмп, Белият дом гневно отвърна

Американският президент Доналд Тръмп приветства свалянето на Кимъл от ефир и го окачестви като "страхотна новина за Америка", и разкритикува завръщането на телевизионния водещ.

Източник: Божидар Захариев/БТА    
България пред криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 2 дни
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 2 дни
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 2 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 2 дни

