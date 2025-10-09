Джими Кимъл: Случаят ми трябва да е червена линия за свободата на словото

А мериканският телевизионен водещ Джими Кимъл, чието предаване бе временно свалено от ефир миналия месец, призова случилото се с него да се превърне в червена линия за свободата на словото, предаде Франс прес.

"Надявам се, че ние като американци наистина сме начертали една червена линия, наистина смело, що се отнася до това какво приемаме и какво не приемаме. Надявам се, че това е, което ще излезе от тази история", каза Кимъл на медийна конференция в Лос Анджелис.

Кимъл, който е една от големите звезди на американската телевизия, обвини крайната десница, че се опита да извлече политически дивиденти от убийството на инфлуенсъра Чарли Кърк, който беше поддръжник на президента Доналд Тръмп. Вследствие на това телевизионният канал Ей Би Си, който е собственост на компанията "Дисни", временно свали от ефир предаването на Кимъл. Този ход обаче провокира сериозна обществена реакция и обвинения в цензура, вследствие на което Ей Би Си върна Кимъл на екрана.

Американският президент Доналд Тръмп приветства свалянето на Кимъл от ефир и го окачестви като "страхотна новина за Америка", и разкритикува завръщането на телевизионния водещ.