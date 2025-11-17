Свят

Тайната битка на Михаел Шумахер: Нови разкрития за състоянието му 11 години след инцидента

Шумахер общува предимно без думи – чрез поглед – като едва няколко души могат да го посещават

17 ноември 2025, 10:46
Тайната битка на Михаел Шумахер: Нови разкрития за състоянието му 11 години след инцидента
Източник: Getty Images

И змина повече от десетилетие, откакто легендата на Формула 1 Михаел Шумахер претърпя инцидент, който промени живота му завинаги.

Седемкратният шампион не се е показвал публично, откакто получи тежки травми във Френските Алпи по Коледа през 2013 г. Германският пилот карал ски със семейството си, когато загубил контрол и ударил главата си в скала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by The Mirror (@dailymirror)

Във фаталния ден 56-годишният днес Шумахер получил сериозни увреждания на главата, а каската му в крайна сметка спасила живота му. След инцидента на 29 декември състоянието му било критично, а той се борел за живота си. Оттогава здравето му остава обвито в пълна тайна, като семейството му прави всичко възможно да защити личното му пространство. Актуализациите за състоянието му са изключително редки.

Съвсем наскоро финландският неврохирург д-р Юси Пости заяви пред местната медия Iltalehti, че смята за малко вероятно Михаел да „води активен живот“.

Германският телевизионен водещ Феликс Горнер сподели подобно мнение, описвайки Шумахер като „човек, който вече не може да се изразява на глас“, добавяйки, че това е „много тъжно състояние на нещата“. През годините съпругата му Корина, 56 г., синът му Мик, 26 г., и дъщеря му Джина-Мария, 28 г., дори са били обект на изнудване. По-рано тази година трима мъже бяха признати за виновни за използване на снимки и видеоклипове на Михаел, с които са изнудвали семейството за близо 13 милиона паунда.

Над 900 снимки, почти 600 видеоклипа и поверителни медицински документи са били незаконно копирани и изнесени от дома им. Материалите били съхранявани на два твърди диска и четири USB устройства.

Полицията успяла да изземе всички носители, с изключение на един, който все още липсва. Корина е изискала от най-близките до съпруга ѝ хора да пазят състоянието му в тайна, за да бъде защитено неговото достойнство. Достъп до него имат само доверени лица, а домът е под строги мерки за сигурност.

Съдебни документи от по-рано тази година описват допълнително състоянието му като „частично безпомощен, нуждаещ се от грижи и видимо белязан“ от травмите. Според източници Шумахер общува предимно без думи – чрез поглед – като едва няколко души могат да го посещават, сред тях легендите на Ferrari Жан Тодт и Рос Браун, както и бившият пилот Герхард Бергер.

Когато се случва катастрофата, каската поема голяма част от удара, но силата му е толкова голяма, че повърхността се напуква, а черепът на Шумахер е счупен, което причинява тежка мозъчна травма. Шумахер е транспортиран по спешност в болница, където лекарите извършват две животоспасяващи операции за намаляване на мозъчния оток. По това време е потвърдено, че състоянието му е критично.

Едва през април 2014 г. семейството съобщава, че Михаел показва „моменти на съзнание и пробуждане“. През следващото лято става ясно, че той е излязъл от кома и е преместен в рехабилитационен център, преди да бъде върнат у дома.

В края на 2014 г. бившият му колега Филип Щрайф заявява, че Михаел е парализиран и използва инвалидна количка. „Той се подобрява, но всичко е относително. Много е трудно. Не може да говори“, казва Щрайф. „Както аз, той е парализиран в инвалидна количка. Има проблеми с паметта и говора.“

Бившият шеф на Ferrari Жан Тодт описва оцеляването на Михаел като чудо, възможно благодарение на „стоманената решителност“ на Корина.

„Тя е страхотна жена и управлява семейството. Не беше очаквала това. Случи се внезапно и тя нямаше избор. Но се справя много добре“, казва той пред Bild. „Благодарение на работата на лекарите и на Корина, която искаше той да оцелее, той оцеля – но с последствия.“

Корина описва съпруга си като „различен“, а синът им Мик – който тръгна по стъпките му във Формула 1 – казва, че болестта на баща му не му позволява да общува с него.

През 2019 г. се появиха множество публикации, че Шумахер е преминал лечение със стволови клетки за регенериране на нервната система. Le Parisien съобщи, че е приет за трансфузии, намаляващи възпалението, а медицинска сестра твърди, че е „в съзнание“. Смята се обаче, че след години на залежаване Михаел е развил мускулна атрофия и остеопороза.

Семейството на Михаел Шумахер
10 снимки
Михаел Шумахер семейство
Михаел Шумахер семейство
Михаел Шумахер семейство
Михаел Шумахер семейство

Френското списание Paris Match цитира близки роднини, според които „когато го поставят в инвалидната му количка с лице към красивата панорама на планините и езерото, Михаел понякога плаче“.

През септември 2020 г. източници твърдяха, че той „се бори“, както и че прекарва повече време в Майорка. Елизабета Грегорачи, бивша съпруга на Флавио Бриаторе, е цитирана да казва: „Михаел не говори, той общува с очите си. Само трима души могат да го посетят и аз знам кои са те.“

През 2021 г. Корина направи рядък коментар за състоянието му в документалния филм на Netflix „Schumacher“. „Майкъл ми липсва всеки ден“, казва тя. „Всички липсват на Майкъл, но Майкъл е тук – различен, но тук. Той все още ми показва колко е силен.“

Тя потвърждава, че живеят в семейния дом в Швейцария и продължават терапиите. „Правим всичко възможно, за да се чувства Майкъл по-добре и да се уверим, че е комфортно. И независимо от всичко, ще направя всичко, което мога. Майкъл винаги ни е защитавал, а сега ние защитаваме него.“

След първоначалните операции почти няма информация какви медицински процедури Шумахер може да е претърпял. Мик, който се състезаваше за Haas, а след това стана резервен пилот на Mercedes, признава, че най-голямата му болка е, че не може да обсъжда спорта с баща си. „Мисля, че с татко сега щяхме да се разбираме по различен начин“, казва той. „Бих се отказал от всичко само за това.“

Адвокатът на семейството Феликс Дам обяснява защо близките му отказват да разкрият повече информация. „Винаги е било въпрос на защита на личната информация“, казва той пред Mail. „Обмислихме дали окончателно съобщение за здравословното състояние на Майкъл би било правилният път, но това нямаше да е краят и щеше да се наложи постоянно да се актуализират „доклади за нивото на водата“.“

Източник: www.mirror.co.uk    
Михаел Шумахер Формула 1 Ски инцидент Мозъчна травма Здравословно състояние Личен живот
Последвайте ни

По темата

Мистерия във Варна: Автомобил изненадващо се озова в подлез

Мистерия във Варна: Автомобил изненадващо се озова в подлез

Тайната битка на Михаел Шумахер: Нови разкрития за състоянието му 11 години след инцидента

Тайната битка на Михаел Шумахер: Нови разкрития за състоянието му 11 години след инцидента

Мъгла или техническа неизправност: Разследващи работят по няколко версии за инцидента на АМ

Мъгла или техническа неизправност: Разследващи работят по няколко версии за инцидента на АМ "Тракия"

Тестваме пълния M POWER потенциал на „Серес“

Тестваме пълния M POWER потенциал на „Серес“

Как да се лекувате в чужбина: Пълен наръчник от НЗОК

Как да се лекувате в чужбина: Пълен наръчник от НЗОК

pariteni.bg
Къде се крие тайната на успеха на Skoda

Къде се крие тайната на успеха на Skoda

carmarket.bg
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Преди 18 часа
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Ексклузивно

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Преди 20 часа
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Ексклузивно

Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Преди 14 часа
Русия уби съпругата на първата жертва на
Ексклузивно

Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

Преди 16 часа

Виц на деня

- Скъпа, тая манджа не е ли развалена? - Яж, не се страхувай. Утре е почивен ден!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Япония се бори да успокои Китай заради Тайван

Япония се бори да успокои Китай заради Тайван

Свят Преди 8 минути

В разговор с репортери президентът на Тайван Уилям Лай заяви, че Китай извършва „многостранна атака“ срещу Япония

Искам куче! Ето какви са правилата и условията

Искам куче! Ето какви са правилата и условията

България Преди 16 минути

За да се гарантира доброто третиране на животните, безопасността на хората и хигиената на градската среда, собствениците следва да спазват няколко ключови правила

<p>НСИ се готви за изчисляването на флаш-инфлация</p>

НСИ: Безработицата е рекордно ниска, въвеждаме флаш-инфлация

България Преди 31 минути

Това заяви председателят на НСИ доц. Атанас Атанасов

Прецедент в Европа: Британски самолетоносач е поставен под прякото командване на НАТО

Прецедент в Европа: Британски самолетоносач е поставен под прякото командване на НАТО

Свят Преди 40 минути

Самолетоносачът на Кралския флот „Принца на Уелс“ участва в учение на НАТО в Средиземно море

<p>Отопляваш дома си&hellip; с биткойни? Новата мания, която превръща криптодобива в топлина</p>

Bitcoin може да се използва и за отопление на домове

Технологии Преди 45 минути

Това е още един начин да се извлече полза от криптовалутата

Туск: Експлозия разруши жп линия край Варшава

Туск: Експлозия разруши жп линия край Варшава

Свят Преди 57 минути

"Взривно устройство се е задействало и е разрушило жп линията", написа Туск

Звезда от "Анатомията на Грей" разкри, че е диагностициран с рак

Звезда от "Анатомията на Грей" разкри, че е диагностициран с рак

Свят Преди 1 час

Дългогодишната звезда от „Анатомията на Грей“ разкри новината точно в момента, в който и героят му в сериала се сблъсква с подобен здравословен проблем

1 година затвор за кражба на 2 чифта маратонки за рецидивист

1 година затвор за кражба на 2 чифта маратонки за рецидивист

България Преди 1 час

Той призна вината си и сключи споразумение с прокуратурата

От 4 до 21 градуса: Какво ще е времето до края на ноември

От 4 до 21 градуса: Какво ще е времето до края на ноември

България Преди 1 час

Синоптиците от НИМХ прогнозират променливо и по-топло от обичайното време

<p>Прасе спаси руски войници на фронта в Украйна</p>

Прасе спаси руски войници на фронта в Украйна

Свят Преди 1 час

Изненадващо, прасето оцелява след взрива, макар че изглежда ранено

<p>Мутирал грипен щам заплашва Европа с най-тежката зима от десетилетия</p>

Мутирал грипен щам заплашва Европа с най-тежката зима от десетилетия: Ранно разпространение и тревожен ръст на хоспитализациите

Свят Преди 1 час

<p>Германия отмени &quot;скандален&quot; търг с нацистки артефакти</p>

Германия отмени "скандален" търг на артефакти от затворници в нацистки концентрационни лагери

Свят Преди 1 час

Сред повече от 600 артикула за продажба били писмо от затворник в Аушвиц и медицинска диагноза за принудителната стерилизация

Роби Уилямс обвинява медикаментите за отслабване за влошеното си зрение

Роби Уилямс обвинява медикаментите за отслабване за влошеното си зрение

Любопитно Преди 1 час

През 2023 г. Уилямс разкри, че последната му значителна загуба на тегло се дължи на употребата на инжекции

Дуейн Джонсън и Емили Блънт на наградите Governors

Модни провали - странни визии на червения килим на Governors Awards

Любопитно Преди 1 час

За съжаление някои не успяха да блеснат, когато стана дума за стил

Мишел Обама: Америка не е готова за жена президент

Мишел Обама: Америка не е готова за жена президент

Свят Преди 1 час

„Дори не ме гледайте за кандидатура, защото всички лъжете. Не сте готови за жена. Не сте“

Зеленски в Париж търси още ПВО системи за Украйна

Зеленски в Париж търси още ПВО системи за Украйна

Свят Преди 1 час

Пътуването му е част от кратка обиколка сред западните съюзници

Всичко от днес

От мрежата

Можем ли да даваме на кучето си портокали

dogsandcats.bg

Какво може да яде куче на 40 дни

dogsandcats.bg
1

Замърсяване със серен диоксид в Димитровград

sinoptik.bg
1

Какво ще е времето до края на ноември

sinoptik.bg

Запознах се с Насито онлайн, беше любов от пръв поглед! Говори победителят от Big Brother Давид Бет!

Edna.bg

Риалите героите Денислава и Любо на Бахамите: Последният им пост взриви мрежата

Edna.bg

Готви се голяма бомба от Варна

Gong.bg

Ръката на Бога

Gong.bg

Вятър и над 20 градуса в понеделник

Nova.bg

Пребиха служител на “Градска мобилност” заради поставена скоба в Монтана

Nova.bg