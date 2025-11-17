Тайната битка на Михаел Шумахер: Нови разкрития за състоянието му 11 години след инцидента

И змина повече от десетилетие, откакто легендата на Формула 1 Михаел Шумахер претърпя инцидент, който промени живота му завинаги.

Седемкратният шампион не се е показвал публично, откакто получи тежки травми във Френските Алпи по Коледа през 2013 г. Германският пилот карал ски със семейството си, когато загубил контрол и ударил главата си в скала.

Във фаталния ден 56-годишният днес Шумахер получил сериозни увреждания на главата, а каската му в крайна сметка спасила живота му. След инцидента на 29 декември състоянието му било критично, а той се борел за живота си. Оттогава здравето му остава обвито в пълна тайна, като семейството му прави всичко възможно да защити личното му пространство. Актуализациите за състоянието му са изключително редки.

Съвсем наскоро финландският неврохирург д-р Юси Пости заяви пред местната медия Iltalehti, че смята за малко вероятно Михаел да „води активен живот“.

Германският телевизионен водещ Феликс Горнер сподели подобно мнение, описвайки Шумахер като „човек, който вече не може да се изразява на глас“, добавяйки, че това е „много тъжно състояние на нещата“. През годините съпругата му Корина, 56 г., синът му Мик, 26 г., и дъщеря му Джина-Мария, 28 г., дори са били обект на изнудване. По-рано тази година трима мъже бяха признати за виновни за използване на снимки и видеоклипове на Михаел, с които са изнудвали семейството за близо 13 милиона паунда.

Над 900 снимки, почти 600 видеоклипа и поверителни медицински документи са били незаконно копирани и изнесени от дома им. Материалите били съхранявани на два твърди диска и четири USB устройства.

Полицията успяла да изземе всички носители, с изключение на един, който все още липсва. Корина е изискала от най-близките до съпруга ѝ хора да пазят състоянието му в тайна, за да бъде защитено неговото достойнство. Достъп до него имат само доверени лица, а домът е под строги мерки за сигурност.

Съдебни документи от по-рано тази година описват допълнително състоянието му като „частично безпомощен, нуждаещ се от грижи и видимо белязан“ от травмите. Според източници Шумахер общува предимно без думи – чрез поглед – като едва няколко души могат да го посещават, сред тях легендите на Ferrari Жан Тодт и Рос Браун, както и бившият пилот Герхард Бергер.

Когато се случва катастрофата, каската поема голяма част от удара, но силата му е толкова голяма, че повърхността се напуква, а черепът на Шумахер е счупен, което причинява тежка мозъчна травма. Шумахер е транспортиран по спешност в болница, където лекарите извършват две животоспасяващи операции за намаляване на мозъчния оток. По това време е потвърдено, че състоянието му е критично.

Едва през април 2014 г. семейството съобщава, че Михаел показва „моменти на съзнание и пробуждане“. През следващото лято става ясно, че той е излязъл от кома и е преместен в рехабилитационен център, преди да бъде върнат у дома.

В края на 2014 г. бившият му колега Филип Щрайф заявява, че Михаел е парализиран и използва инвалидна количка. „Той се подобрява, но всичко е относително. Много е трудно. Не може да говори“, казва Щрайф. „Както аз, той е парализиран в инвалидна количка. Има проблеми с паметта и говора.“

Бившият шеф на Ferrari Жан Тодт описва оцеляването на Михаел като чудо, възможно благодарение на „стоманената решителност“ на Корина.

„Тя е страхотна жена и управлява семейството. Не беше очаквала това. Случи се внезапно и тя нямаше избор. Но се справя много добре“, казва той пред Bild. „Благодарение на работата на лекарите и на Корина, която искаше той да оцелее, той оцеля – но с последствия.“

Корина описва съпруга си като „различен“, а синът им Мик – който тръгна по стъпките му във Формула 1 – казва, че болестта на баща му не му позволява да общува с него.

През 2019 г. се появиха множество публикации, че Шумахер е преминал лечение със стволови клетки за регенериране на нервната система. Le Parisien съобщи, че е приет за трансфузии, намаляващи възпалението, а медицинска сестра твърди, че е „в съзнание“. Смята се обаче, че след години на залежаване Михаел е развил мускулна атрофия и остеопороза.

Френското списание Paris Match цитира близки роднини, според които „когато го поставят в инвалидната му количка с лице към красивата панорама на планините и езерото, Михаел понякога плаче“.

През септември 2020 г. източници твърдяха, че той „се бори“, както и че прекарва повече време в Майорка. Елизабета Грегорачи, бивша съпруга на Флавио Бриаторе, е цитирана да казва: „Михаел не говори, той общува с очите си. Само трима души могат да го посетят и аз знам кои са те.“

През 2021 г. Корина направи рядък коментар за състоянието му в документалния филм на Netflix „Schumacher“. „Майкъл ми липсва всеки ден“, казва тя. „Всички липсват на Майкъл, но Майкъл е тук – различен, но тук. Той все още ми показва колко е силен.“

Тя потвърждава, че живеят в семейния дом в Швейцария и продължават терапиите. „Правим всичко възможно, за да се чувства Майкъл по-добре и да се уверим, че е комфортно. И независимо от всичко, ще направя всичко, което мога. Майкъл винаги ни е защитавал, а сега ние защитаваме него.“

След първоначалните операции почти няма информация какви медицински процедури Шумахер може да е претърпял. Мик, който се състезаваше за Haas, а след това стана резервен пилот на Mercedes, признава, че най-голямата му болка е, че не може да обсъжда спорта с баща си. „Мисля, че с татко сега щяхме да се разбираме по различен начин“, казва той. „Бих се отказал от всичко само за това.“

Адвокатът на семейството Феликс Дам обяснява защо близките му отказват да разкрият повече информация. „Винаги е било въпрос на защита на личната информация“, казва той пред Mail. „Обмислихме дали окончателно съобщение за здравословното състояние на Майкъл би било правилният път, но това нямаше да е краят и щеше да се наложи постоянно да се актуализират „доклади за нивото на водата“.“