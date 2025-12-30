Свят

„Не мисля, че ще видим Михаел Шумахер отново“ – разкрива приятел на пилота

Съпругата на легендата от Формула 1 поддържа атмосфера на строга поверителност относно това кой има право да посещава съпруга ѝ

30 декември 2025, 09:17
„Не мисля, че ще видим Михаел Шумахер отново“ – разкрива приятел на пилота
Михаел Шумахер   
Източник: GettyImages

Б ивш приятел на Михаел Шумахер хвърли светлина върху вътрешните правила за посещенията от т.нар. „вътрешен кръг“, който обгражда пострадалата легенда от Формула 1, съобщава английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Преди 12 години, на 29 декември Шумахер претърпя тежък ски инцидент по време на почивка със семейството си във Френските Алпи. Бившият пилот на „Ферари“ получи фрактура на черепа и беше поставен в медикаментозна кома след няколко сериозни мозъчни операции. След като напусна болницата през септември 2014 г., Шумахер се рехабилитира в семейния дом за 50 милиона паунда в Гланд, на брега на Женевското езеро. 

Съпругата му Корина поддържа атмосфера на строга поверителност относно това кой има право да посещава съпруга ѝ. Смята се, че едва девет души, сред които бившият му шеф във „Ферари“ и най-близък приятел Жан Тод, имат достъп до бившия пилот.

Както подчерта бившият оперативен директор на „Ред Бул“ Ричард Хопкинс, публичната информация е оскъдна. „Не съм чувал нищо напоследък, но знам, че има финландски лекар, личен лекар“, каза той преди месец. „Не мисля, че някога ще видим Михаел отново“, каза той в изявление, цитирано от испанското издание Marca. „Чувствам се малко неудобно да говоря за състоянието му, заради тайната, която семейството, по основателни причини, иска да запази“, каза той.

„Мисля, че е доста ясно. Има само двама, трима, четирима души, за които знаем, че могат да посещават Шумахер“, каза Хопкинс, който се е сближил с него в падока. „Вероятно има и други. Михаел имаше приятелства с хора, които не бяха собственици на отбори от Формула 1 или състезатели, така че съм сигурен, че има хора, които го виждат, но ние просто не знаем за тях, защото не знаем имената им“, добави той.

На фона на строгия код на мълчание на семейството относно състоянието на Шумахер, Корина и децата ѝ – Джина-Мари и Мик, бяха принудени да понесат множество нарушения на личното им пространство. През тази година семейството стана жертва на опит за изнудване, при който се заплашваше с разкриване на подробности за здравословното му състояние.

Трима мъже, сред които и бившият бодигард на Шумахер Маркус Фриче, бяха изправени пред съда, след като твърди дискове с поверителни снимки, видеа и медицински документи бяха откраднати от компютър. Охранител в нощен клуб Йълмаз Тозтуркан и неговият син, IT специалистът Даниел Линс, отрекоха обвиненията в изнудване и настояха, че са предлагали на семейството на Шумахер „бизнес сделка“.

През февруари Тозтуркан беше осъден на три години затвор, но е на свобода срещу гаранция от 10 000 евро, докато Линс получи шестмесечна условна присъда, а след като отрече участие, Фриче беше осъден на две години условно.

Хопкинс отхвърли твърденията, че Шумахер е под строга ежедневна охрана, като добави, че е сигурен, че седемкратният световен шампион „не е зад въоръжени пазачи пред вратата на спалнята си“. „Но има доста строги правила и ние не говорим за тези правила“, добави той.

„Няма да се опитвам да посещавам Михаел, защото знам, че това няма да се случи, и съм един от хилядите хора в това положение – да знаят, че това е невъзможно. Ако си Жан Тод, приятелството ти е на такова ниво, че това е допустимо. Не мисля, че има писмено правило или списък с имена. Просто е едно от онези неща, които всички знаят“, споделя той.

Говорейки по време на делото по обжалване, свързано с опита за изнудване в Регионалния съд във Вупертал, бившият мениджър на Шумахер призна, че Корина и децата ѝ са заели „по-твърда позиция“ след заговора за защита на Шумахер.

„Нарушаването на доверието доведе до това семейството да поддържа по-голяма дистанция от хората, които работят за тях, и да бъде по-предпазливо“, каза Кем, цитиран от BILD.

„Лично за мен е изключително подло, че искат да експлоатират страданието по този начин, така че е ясно защо семейството заема по-твърда позиция спрямо близките си. Дори да се разделиш и да не си доволен, това не оправдава подобно нещо. Корина наблюдава всичко това с горчивина. И е очевидно, че определени медии отново ще изпращат фотографи на мястото. Това те кара да се чувстваш донякъде ограничен“.

По темата

Освен Жан Тод и семейството на Шумахер, други имена от спортния свят, за които се смята, че са посещавали иконата на Формула 1, включват бившите пилоти Герхард Бергер, Лука Бадоер и Фелипе Маса, както и бившия технически директор на „Бенетон“ и „Ферари“ Рос Браун.

По темата

Източник: Daily Mail, Marca    
Михаел Шумахер ски инцидент здравословно състояние строга поверителност семейство Шумахер правила за посещения опит за изнудване Формула 1 Жан Тод вътрешен кръг
Последвайте ни
Откриха тяло на жена в София

Откриха тяло на жена в София

„Не мисля, че ще видим Михаел Шумахер отново“ – разкрива приятел на пилота

„Не мисля, че ще видим Михаел Шумахер отново“ – разкрива приятел на пилота

Първи пенсии в евро: Обявиха кога ще се изплащат пенсиите за януари

Първи пенсии в евро: Обявиха кога ще се изплащат пенсиите за януари

Пророчества за края на 2025 г.: Какво „познаха“ Нострадамус и Баба Ванга

Пророчества за края на 2025 г.: Какво „познаха“ Нострадамус и Баба Ванга

Изплащаме жилище за 26 години

Изплащаме жилище за 26 години

pariteni.bg
Защо котките обичат да играят с кашони?

Защо котките обичат да играят с кашони?

dogsandcats.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 4 дни
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 4 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 4 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 4 дни

Виц на деня

Това, че след новогодишното парти ме цепи главата и не помня нищо, почти се понася. По-лошото е, че в офиса колегите съчуствено питат: "Шефът вика…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Задържаха шофьор без книжка, номера и с 3,32 промила алкохол в Добричко

България Преди 11 минути

Водачът е спрян за проверка в тервелското село Зърнево

Съсобственичката на „Мис Вселена“ осъдена на 2 години затвор за измама

Съсобственичката на „Мис Вселена“ осъдена на 2 години затвор за измама

Свят Преди 23 минути

Джакапонг „Ан“ Джакраджутатип – основател на JKN Global Group и съсобственик на международния конкурс за красота – беше осъдена на две години затвор без право на условно освобождаване, след като беше призната за виновна за измама

,

Почина бившият премиер на Бангладеш Халеда Зия

Свят Преди 1 час

Зия стана първият премиер на страната си и изкара два мандата на поста от 1991 до 1996 г. и след това от 2001 до 2006 година

.

Има задържани за въоръжения грабеж в София

България Преди 1 час

Откраднатата сума се изчислява на 2000 лв.

Снимката е илюстративна

Лесни сладки с бира за Нова година

Любопитно Преди 1 час

Иска ни се да можем да приготвим нещо сладичко без много усилия и сравнително бързо, но което да очарова останалите. В такъв случай можем да се спрем на оригиналната идея за лесни сладки с... бира

<p>Семейство с две малки деца остана без покрив в пазарджишко село</p>

След ураганните ветрове: Семейство с две малки деца остана без покрив в пазарджишко село

България Преди 1 час

Как ще се справят с непосилните за тях разходи за ремонт?

,

Съдът решава остава ли на свобода бившият директор на 138-о училище

България Преди 2 часа

Той е обвинен за монтиране на камери в тоалетните на учебното заведение

.

Китай стартира мащабни учения с бойни стрелби около Тайван

Свят Преди 2 часа

Тайван отхвърля претенциите на Китай за суверенитет над него, твърдейки, че само неговите жители могат да решат бъдещето на острова

Света Анисия и сънищата в нощта срещу 30 декември – какво вещаят

Света Анисия и сънищата в нощта срещу 30 декември – какво вещаят

Любопитно Преди 2 часа

Днес почитаме светицата, която имаше всичко, но раздаде богатството си и загина за вярата

,

Новогодишно меню: 5 съвета за избягване на преяждане

Любопитно Преди 2 часа

Празниците не са причина да изпитвате издръжливостта на стомаха си

Зеленски: Украйна се нуждае от подкрепата на САЩ и не вярва на Путин

Зеленски: Украйна се нуждае от подкрепата на САЩ и не вярва на Путин

Свят Преди 2 часа

Той разкри, че среща с президента Доналд Тръмп е била продуктивна

.

Въпроси и отговори за еврото: Как ще разбера каква е промяната в цените?

България Преди 3 часа

Периодът на двойно обозначаване започна на 8 август 2025 г. и ще приключи на 8 август 2026 г.

Студ обхваща страната преди Нова година, жълт код за силен вятър днес

Студ обхваща страната преди Нова година, жълт код за силен вятър днес

България Преди 3 часа

Минималните температури ще бъдат предимно между минус 5° и 0°, а максималните – между 5° и 10°

Тръмп се срещна с Нетаняху и заплаши Иран с нови удари

Тръмп се срещна с Нетаняху и заплаши Иран с нови удари

Свят Преди 10 часа

Тръмп: Поговорихме си около пет минути и за това време вече решихме три от въпросите

САЩ удариха пристанище във Венецуела, обяви Тръмп

САЩ удариха пристанище във Венецуела, обяви Тръмп

Свят Преди 11 часа

Тръмп: Имаше голяма експлозия в района на дока

Тежка катастрофа с две жертви затвори пътя към Прохода на Републиката

Тежка катастрофа с две жертви затвори пътя към Прохода на Републиката

България Преди 12 часа

Леките автомобили се пренасочват през град Дебелец

Всичко от днес

От мрежата

Кои храни от българската трапеза на Коледа можем да даваме на котките?

dogsandcats.bg

5 коледни филма с кучета, които да гледате навръх празника

dogsandcats.bg
1

Предстои ледена новогодишна нощ

sinoptik.bg
1

Оцелял от Мальовишката трагедия преди 60 години разказва

sinoptik.bg

Ели Голдинг на 39: Гласът, който продължава да озарява света (СНИМКИ)

Edna.bg

ГОДИШЕН ХОРОСКОП 2026 за зодия Риби: Кариера, любов, здраве

Edna.bg

Ключов сблъсък на върха в Англия: Арсенал срещу Астън Вила

Gong.bg

Първа версия за катастрофата на Антъни Джошуа

Gong.bg

Кога започва изплащането на пенсиите за януари

Nova.bg

Има задържани за въоръжения грабеж в София

Nova.bg