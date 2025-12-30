„Не мисля, че ще видим Михаел Шумахер отново“ – разкрива приятел на пилота

Б ивш приятел на Михаел Шумахер хвърли светлина върху вътрешните правила за посещенията от т.нар. „вътрешен кръг“, който обгражда пострадалата легенда от Формула 1, съобщава английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Преди 12 години, на 29 декември Шумахер претърпя тежък ски инцидент по време на почивка със семейството си във Френските Алпи. Бившият пилот на „Ферари“ получи фрактура на черепа и беше поставен в медикаментозна кома след няколко сериозни мозъчни операции. След като напусна болницата през септември 2014 г., Шумахер се рехабилитира в семейния дом за 50 милиона паунда в Гланд, на брега на Женевското езеро.

Съпругата му Корина поддържа атмосфера на строга поверителност относно това кой има право да посещава съпруга ѝ. Смята се, че едва девет души, сред които бившият му шеф във „Ферари“ и най-близък приятел Жан Тод, имат достъп до бившия пилот.

Както подчерта бившият оперативен директор на „Ред Бул“ Ричард Хопкинс, публичната информация е оскъдна. „Не съм чувал нищо напоследък, но знам, че има финландски лекар, личен лекар“, каза той преди месец. „Не мисля, че някога ще видим Михаел отново“, каза той в изявление, цитирано от испанското издание Marca. „Чувствам се малко неудобно да говоря за състоянието му, заради тайната, която семейството, по основателни причини, иска да запази“, каза той.

„Мисля, че е доста ясно. Има само двама, трима, четирима души, за които знаем, че могат да посещават Шумахер“, каза Хопкинс, който се е сближил с него в падока. „Вероятно има и други. Михаел имаше приятелства с хора, които не бяха собственици на отбори от Формула 1 или състезатели, така че съм сигурен, че има хора, които го виждат, но ние просто не знаем за тях, защото не знаем имената им“, добави той.

На фона на строгия код на мълчание на семейството относно състоянието на Шумахер, Корина и децата ѝ – Джина-Мари и Мик, бяха принудени да понесат множество нарушения на личното им пространство. През тази година семейството стана жертва на опит за изнудване, при който се заплашваше с разкриване на подробности за здравословното му състояние.

Трима мъже, сред които и бившият бодигард на Шумахер Маркус Фриче, бяха изправени пред съда, след като твърди дискове с поверителни снимки, видеа и медицински документи бяха откраднати от компютър. Охранител в нощен клуб Йълмаз Тозтуркан и неговият син, IT специалистът Даниел Линс, отрекоха обвиненията в изнудване и настояха, че са предлагали на семейството на Шумахер „бизнес сделка“.

През февруари Тозтуркан беше осъден на три години затвор, но е на свобода срещу гаранция от 10 000 евро, докато Линс получи шестмесечна условна присъда, а след като отрече участие, Фриче беше осъден на две години условно.

Хопкинс отхвърли твърденията, че Шумахер е под строга ежедневна охрана, като добави, че е сигурен, че седемкратният световен шампион „не е зад въоръжени пазачи пред вратата на спалнята си“. „Но има доста строги правила и ние не говорим за тези правила“, добави той.

„Няма да се опитвам да посещавам Михаел, защото знам, че това няма да се случи, и съм един от хилядите хора в това положение – да знаят, че това е невъзможно. Ако си Жан Тод, приятелството ти е на такова ниво, че това е допустимо. Не мисля, че има писмено правило или списък с имена. Просто е едно от онези неща, които всички знаят“, споделя той.

Говорейки по време на делото по обжалване, свързано с опита за изнудване в Регионалния съд във Вупертал, бившият мениджър на Шумахер призна, че Корина и децата ѝ са заели „по-твърда позиция“ след заговора за защита на Шумахер.

„Нарушаването на доверието доведе до това семейството да поддържа по-голяма дистанция от хората, които работят за тях, и да бъде по-предпазливо“, каза Кем, цитиран от BILD.

„Лично за мен е изключително подло, че искат да експлоатират страданието по този начин, така че е ясно защо семейството заема по-твърда позиция спрямо близките си. Дори да се разделиш и да не си доволен, това не оправдава подобно нещо. Корина наблюдава всичко това с горчивина. И е очевидно, че определени медии отново ще изпращат фотографи на мястото. Това те кара да се чувстваш донякъде ограничен“.

Освен Жан Тод и семейството на Шумахер, други имена от спортния свят, за които се смята, че са посещавали иконата на Формула 1, включват бившите пилоти Герхард Бергер, Лука Бадоер и Фелипе Маса, както и бившия технически директор на „Бенетон“ и „Ферари“ Рос Браун.