Центърът на Нотингам е отцепен, трима души са открити мъртви

Ц ентърът на Нотингам е напълно блокиран, след като трима души са открити мъртви на различни улици в английския град.

Трима души са убити в Нотингам, а 31-годишен мъж е арестуван за убийство в резултат на "голям" инцидент в града, съобщи ВВС.

Малко след 4 ч. сутринта полицията е била повикана на Ilkeston Road западно от центъра на града, където двама души са били открити мъртви на улицата.

След това полицаите са били повикани на друг инцидент на улица "Милтън", където микробус се е опитал да прегази трима души. В момента те се лекуват в болница.

Центърът на Нотингам бе блокиран Източник: БТА

Един мъж също е намерен мъртъв на улица Magdala Road. Полицията е арестувала 31-годишен мъж по подозрение в убийство и той остава в полицейския арест.

Nottinghamshire Police say a 31-year-old man has been arrested on suspicion of murder after three people were killed in Nottingham city center.



Follow Press TV on Telegram: https://t.co/B3zXG73Jym pic.twitter.com/yJhup1MHIN — Press TV (@PressTV) June 13, 2023

Центърът на града е отцепен, а на мястото на инцидента има десетки полицейски коли, линейки и пожарни автомобили.

Един мъж също е намерен мъртъв на улица Magdala Road. Полицията е арестувала 31-годишен мъж по подозрение в убийство и той остава в полицейския арест.

Центърът на града е отцепен, а на мястото на инцидента има десетки полицейски коли, линейки и пожарни автомобили.

Главен инспектор Кейт Мейнел заяви: "Това е ужасяващ и трагичен инцидент, който отне живота на трима души".

BREAKING: A man has been arrested on suspicion of murder after three people were killed in #Nottingham city centre. https://t.co/o26DxmCbiS — BBC South (@BBCSouthNews) June 13, 2023

"Смятаме, че трите инцидента са свързани и имаме задържан мъж", казва още той.

Разследването е в начален етап и екип от детективи работи, за да установи какво точно се е случило.

"Молим обществеността да бъде търпелива, докато трае разследването. В момента редица пътища в града ще останат затворени, докато тече разследването".

Шест улици в града и предградията са затворени, а трамваите са спрени, докато на мястото на инцидента работят линейки, пожарни коли и специализирани полицаи, облечени в бронежилетки и каски.

Те са национални офицери за връзка между агенциите (NILO) - част от елитните сили, създадени след атентата в "Манчестър Арена".

Полицията заяви, че затварянето на пътищата ще остане в сила още "известно време", докато се разследва инцидентът. От там обещават да предоставят повече информация при първа възможност.

Въоръжени полицаи са били забелязани на площад "Олд Маркет", но "не е имало очевидни признаци на тревога", заяви свидетел пред Sky News.

Man arrested after three people killed in Nottingham incidenthttps://t.co/NGFeobPp6T pic.twitter.com/Blj65LwFP5 — The Scottish Sun (@ScottishSun) June 13, 2023

Служителите са на място при множество затворени пътища поради продължаващ инцидент - заяви главен инспектор Нийл Хъмфрис.

"Моля, избягвайте тези райони, тъй като се очаква те да останат затворени за известно време".

Местният жител Глен Гретън заяви, че се е събудил около 5 ч. сутринта от звуците на полицейски сирени от патрулки, преминаващи покрай дома му.

46-годишният шофьор на куриерска фирма, който живее в апартамент на Мансфийлд Роуд в Шерууд, каза: "Чух, че минава полицейска кола".

"Тя караше изключително бързо, последвана от още една и още една", казва още той.

"Те продължаваха да се приближават, така че разбрах, че някъде в центъра на града се случва нещо много важно", съобщава очевидецът.

Затворена е улица A6008 Upper Parliament Street от кръстовището с Maid Marian Way в посока Theatre Royal, става още ясно от информацията на ВВС.

In Britain, a 31-year-old man has been arrested on suspicion of murder after three people were killed in Nottingham city centre early on Tuesday morning, Nottinghamshire Police said. #Nottingham #incident #UK https://t.co/QEfRZ3cLwN — ANews (@anews) June 13, 2023

Затворена е и магистрала A60 Mansfield Road между Woodborough Road в посока Mapperley и St Ann's и Shakespeare Street в близост до Victoria Centre.

В центъра на града са затворени и улиците Milton Street, успоредна на главния вход на търговския център, и Burton Street.

Всички трамвайни превози са преустановени поради описаното като "голям полицейски инцидент", като билети за трамваите се приемат в автобусите.

Затворена е и улица "Мейпълс" в Хайсън Грийн, а пътят А609 Илкестън е затворен и в двете посоки, като движението е бавно поради полицейски инцидент от Фарадей Роуд до Брайт Стрийт. Магдала Роуд в близост до парк Мапърли също е затворен.

Пожарната и спасителната служба на Нотингамшир заяви: "В момента присъстваме на инцидент в центъра на града".

Градският транспорт на Нотингам съобщи: "Тази сутрин има сериозни смущения и закъснения в услугите поради полицейски инцидент в центъра на града, където са затворени улица Милтън, част от улица Горния парламент (Театрален площад - Мейд Мариан Уей), улица Бъртън и част от Мансфийлд Роуд".

В момента в града се провежда турнирът по тенис Nottingham Open.