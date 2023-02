Човек загина, а трима други са ранени след стрелба в мол в Тексас

Е дин човек е бил убит, а трима други ранени след стрелба в търговски център в Ел Пасо, Тексас, съобщи полицията, цитирана от Ройтерс.

BREAKING: One person was killed and 3 wounded in a mall shooting in El Paso, Texas, police say. A suspect is in custody, and police are looking for a possible second suspect. https://t.co/KbK6YbkyEr — CBS News (@CBSNews) February 16, 2023

Задържан е заподозрян. Органите на реда издирват друг възможен извършител, заяви пред репортери говорителят на полицията Робърт Гомес.

Another day, another mass shooting in America! 1 killed, 3 injured in a shooting at a mall in El Paso, Texas.



Thoughts and Prayers aren’t working!



pic.twitter.com/ppOjOIuEjP — Ed Krassenstein (@EdKrassen) February 16, 2023

Мотивът остава неизвестен.

Източник: БТА

"Беше хаотично. Хората бягаха. Бяха уплашени. Както казах, в търговския център имаше стрелба. Това предизвиква паника", каза Гомес.

Полицията помоли хората да избягват мястото на инцидента, където тече разследване.

Видео от новините показа как паркингът се изпълва с патрулни коли, чиито светлини мигат.

https://t.co/6nYLNNM4XQ 1 killed, 3 hurt in shooting at El Paso, Texas shopping mall: EL PASO, Texas (AP) — Police in El Paso, Texas, say one person was killed and three other people were wounded in a shooting… https://t.co/73sphmEjTL #Chicago #BreakingNews #ChicagoNews — My Scanner Brain™ (@myscannerbrain) February 16, 2023

"Екипите разчистват търговския център. Събират свидетели. Това е голяма сцена, тъй като е търговски център, така че ще отнеме време", каза Гомес, като добави, че няма информация за състоянието на ранените.

Търговският център "Сиело Виста" се намира в непосредствена близост до магазин "Уолмарт", където въоръжен мъж уби 23 души на 3 август 2019 г.

Преди седмица мъж от Тексас се призна за виновен в извършването на федерални престъпления от омраза във връзка с това масово убийство, което му спести федерална смъртна присъда. Но той все още е заплашен от смъртно наказание по отделно щатско обвинение.