Масова стрелба в САЩ: Мъж уби бившата си съпруга и още петима

М ъж, въоръжен с три пистолета, простреля смъртоносно бившата си съпруга и още петима души по време на масово нападение в малък провинциален град в американския щат Мисисипи, съобщиха от полицията.

Жертвите са убити на няколко места, включително магазин и две къщи в Аркабутла - градче с по-малко от 300 жители.

A 52 yo man, Richard Dale Crum armed with 3 guns went on a shooting rampage in Arkabutla Mississippi, killing 6 people, including his ex-wife, pic.twitter.com/c8ZnkjYaWw — Chloe @ True Crime Replay Inc (@Chloe_TCR) February 18, 2023

Полицията е повдигнала обвинение на 52-годишен местен мъж за убийство от първа степен и го е задържала в окръжния затвор.

Все още не е установен мотивът за нападението му.

Смята се, че заподозреният е действал сам, заяви губернаторът на щата Мисисипи Тейт Рийвс.

Six people have been killed in a shooting in the rural town of Arkabutla in Mississippi, and authorities say a suspect has been taken into custody. pic.twitter.com/NrdM0fyVs3 — 10 News First (@10NewsFirst) February 18, 2023

Стрелецът влязъл в магазин на бензиностанция около 11:00 ч. местно време (17:00 ч. по Гринуич) и застрелял мъж, с когото нямал очевидна връзка, съобщи шериф Брад Ланс.

След това той отишъл в близка къща, където прострелял смъртоносно бившата си съпруга и според CNN ударил, но не застрелял годеника ѝ.

Според разследващите след това стрелецът е отишъл до съседен на собственото си жилище дом и е застрелял смъртоносно мъж, който може би е бил негов доведен баща, както и неназована жена, съобщава "Ню Йорк Таймс".

След това успял да застреля още двама души - един в автомобил и един на пътя, недалеч от собствения си дом. Последните две жертви изглежда са били строителни работници, заяви шериф Ланс.

Полицаите забелязали заподозрения в автомобил, който отговарял на описанията на свидетелите, и успели да го задържат близо до дома му след кратко преследване с кола.

Mississippi Mass Shooting: Six people have been shot and killed in various locations in Mississippi’s Tate County in the community of Arkabutla.



Suspect 52-year-old Richard Dale Crum has been arrested.https://t.co/f69rV34IDU pic.twitter.com/6HvI6UCrYs — Cat, Reigning Typo Queen👑😷🌻NO DMs (@typo_cat) February 18, 2023

"Тук нямаме много насилствени престъпления. Това е шокиращо", каза шериф Ланс. "Никога не съм си и помислял, че ще се сблъскаме с подобно нещо тук."

Началното и средното училище в близкия Колдуотър бяха затворени по време на инцидента, който се разигра на 72 км. южно от Мемфис.

Итън Кеш, 19-годишен местен жител, разказа пред WREG-TV, че е видял заподозрения, който е държал оръжие.

Вчерашният инцидент е 73-тата масова стрелба в САЩ от началото на годината, според изследователската база данни на нестопанската организация Gun Violence Archive (GVA).