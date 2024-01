Разработват най-големия ядрен реактор в света, който ще захранва Земята с неограничена енергия

Е кспертите от ITER твърдят, че животът на Земята, е насочен към една голяма цел: вечна енергия.

ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor - Международен термоядрен експериментален реактор - в буквален превод от англ.ез.) е международен проект за изследване и инженерство на ядрен синтез, насочен към създаване на енергия чрез процес на синтез, подобен на този на Слънцето,

Според уебсайта на проекта, експертите от ITER работят за овладяване на реакциите на термоядрен синтез - същия енергиен източник, който захранва Слънцето.

Ако успеят, експертите в Южна Франция биха могли да осигурят по-чиста алтернатива на изкопаемите горива и ядреното делене с "вероятно най-сложната машина, проектирана някога." Това коментира говорителят на ITER Лабан Кобленц.

Ядрената енергетика далеч не е нова наука. Разработваната технология е стабилна при подходящ надзор от страна на персонала и защита от природни бедствия като земетресения. Деленето се използва за захранване на 436-те ядрени реактора по света и изисква блъскане на неутрони в по-големи атоми, за да се създаде енергия, разделяйки ги на по-малки частици. Процесът не води до отделяне на значителни количества парникови газове в атмосферата, но при него се образуват радиоактивни отпадъци.

При термоядрения синтез, от друга страна, се образува по-тежък атом, когато две по-малки частици се ударят една в друга. Резултатът е много повече енергия, отколкото при деленето, и без радиоактивни отпадъци, според Министерството на енергетиката на САЩ.

Екипът на ITER иска да докаже, че процесът може да бъде индустриализиран. Те работят по проекта поне от 2005 г. насам. Тестовете включват най-голямата камера за магнитно задържане на планетата, която изследователите наричат “Tokamak”.

Когато бъде завършена, камерата ще тежи повече от 25 000 тона и ще издържа на температури до 302 милиона градуса по Фаренхайт. Тя създава енергия, като използва част от горещите частици за загряване на вода, която ще захранва турбина чрез пара, предава The Cool Down.

Процесът изисква неизмерима топлина. За справка, USA Today съобщава, че нашето 4,5-милиардно слънце е с температура 27 милиона градуса по Фаренхайт в сърцевината си.

Проектът не минава без пречки. Първоначално разходите били планирани на стойност около 5,5 млрд. долара. Но The Cool Down съобщава, че сега разходите са почти 22 милиарда долара. За да се придържат към графика, Лабан Кобленц заяви, че експертите планират да пропуснат "първата плазма" - важен етап от тестовете - "за да стигнат до термоядрена енергия през 2035 г."

"Ще направим така, че тестването да бъде извършено по друг начин, за да можем да спазим тази дата в максимална степен", казва Кобленц.

Говорителят на ITER добавя, че сложният характер на проекта е предизвикателство, често защото става дума за новаторски изследвания.

Това не е единственият екип, който работи по нови ядрени проекти. Американската компания Westinghouse разработва малък реактор за делене, който ще бъде пуснат в експлоатация през 2029 г. Той е уникален, тъй като е преносим и може да захранва отдалечени места за около осем години без вода, като намалява до 55 000 тона замърсяването на въздуха годишно, според компанията.

Екипът на ITER търси вдъхновение от Слънцето. И вместо да чакат слънчевите лъчи да паднат върху слънчевите панели, те искат да използват източника.

"Колкото по-дълго чакаме термоядреният синтез да се появи, толкова повече се нуждаем от него", казва Кобленц.

