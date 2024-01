Кой е най-студеният обект, който предизвиква полярни сияния

К афявите джуджета са много странни небесни обекти. Те се образуват като звезди, но не са достатъчно масивни, за да започнат ядрен синтез в сърцевината си, така че не успяват съвсем да станат звезди. Някои от тях са с размерите на планети, с облаци и бурни атмосфери, въпреки че всъщност не приличат на планети. Някои от тях имат полярни сияния, като Северното сияние, което виждаме на Земята.

Кафявото джудже W1935 е точно такъв обект. Астрономите го наблюдаваха с “Джеймс Уеб” и очакваха да видят метан в атмосферата му, което е много често срещано при кафявите джуджета. На практика инфрачервената светлина има голям спад при определена дължина на вълната, подписът на присъствието на метан, тъй като метанът абсорбира тази светлина. Но екипът е забелязал този процес на абсорбция - те видяха емисия, при която метанът излъчваше светлина.

„Очаквахме да видим метан, защото метанът е навсякъде в тези кафяви джуджета. Но вместо да абсорбира светлина, видяхме точно обратното: метанът светеше. Първата ми мисъл беше: защо емисията на метан излиза от този обект“, казва водещият изследовател Джаки Фахърти, астроном от Американския музей по естествена история в Ню Йорк.

Излъчването на метан е наблюдавано на Юпитер и Сатурн и това е свързано с авроралната активност. Гигантските планети имат полярни сияния от взаимодействия между техните силни магнитни полета и слънчевия вятър, както и материал, освободен от някои от техните активни луни: вулканичен Йо за Юпитер и гейзерът на Енцелад за Сатурн. Но W1935 е изолиран. Няма звезден вятър, който да причини полярното сияние.

„С W1935 сега имаме грандиозно разширение на феномена на слънчевата система без никакво звездно облъчване, което да помогне в обяснението“, коментира Фахърти.

