Пробив в областта на ядрения синтез: Модернизираха корейското "изкуствено слънце"

Ю жнокорейската машина за "изкуствено слънце" току-що беше снабдена с оборудване, което може да ѝ позволи да генерира високотемпературна плазма с температура над 100 милиона градуса по Целзий за още по-дълъг период от време.

Корейският свръхпроводящ токамак за напреднали изследвания (KSTAR) е експериментално устройство, разположено в Даежон, Южна Корея. Задачата му е да осигури невероятно горещи условия, които биха били необходими за провеждане на устойчив ядрен синтез.

Устройството KSTAR създава тези свръхвисоки температури с помощта на токамак - голям реактор с форма на поничка, който може да използва и контролира плазма - горещ, зареден газ, съставен от положителни йони и свободно движещи се електрони.

Изкуственото слънце за първи път достигна 100 милиона градуса по Целзий през 2018 г., като тази температура беше поддържана само 1,5 секунди. През 2019 г. този период беше удължен до 8 секунди, а през 2020 г. - до 20 секунди. Последният му рекорд, постигнат през 2022 г., успява да поддържа 100 милиона градуса по Целзий в продължение на 30 секунди.

Съвсем наскоро устройството беше снабдено с куп нови подобрения, които биха могли да му позволят да поддържа тази умопомрачителна температура още по-дълго. Накратко, актуализацията включваше замяна на въглеродния дивертор с такъв, изработен от волфрам - материал, който се отличава с висока температура на топене.

Експериментите с новата среда на волфрамовия дивертор ще продължат до февруари 2024 г. С помощта на новото оборудване екипът вече се стреми да постигне затопляне до 300 секунди до края на 2026 г.

Ядреният синтез се случва, когато две леки атомни ядра се комбинират, за да образуват по-тежко ядро, като в процеса се освобождава колосално количество енергия. Тази огромна енергия теоретично може да бъде уловена за производство на почти неограничени количества електроенергия.

Това е процесът, който протича в сърцето на най-голямото устройство за термоядрен синтез в нашата Слънчева система - Слънцето. За разлика от центъра на звездите обаче плазмата на Земята се нуждае от изключително високи температури, за да се постигне ядрен синтез, тъй като не е компресирана от гравитацията.

Тези високи температури са необходими, за да се осигури на ядрата достатъчно енергия за преодоляване на взаимното им електрическо отблъскване. Освен това плазмата трябва да бъде задържана от силни магнитни полета. Както можете да си представите, създаването на тези условия за продължителен период от време не е никак лесно.

