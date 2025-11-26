Свят

Най-малко четирима пострадали при поредна атака с дронове срещу Запорожие

Всички спешни служби оказват помощ на ранените жители

26 ноември 2025, 07:45
Най-малко четирима пострадали при поредна атака с дронове срещу Запорожие
Източник: AP/БТА

Н ай-малко четирима души са пострадали при поредна атака с дронове по Запорожие, съобщи председателят на Запорожката областна военна администрация Иван Фьодоров в канала си в Telegram.

Щети са нанесени на 7 жилищни блока, магазин и сграда на предприятие, където е избухнал пожар, написа областният управител.

Масирана нощна атака в Запорожие, 11 пострадали, сред които и деца

Всички спешни служби оказват помощ на пострадалите жители.

Според последното официално преброяване в Украйна в Запорожка област живеят 27 764 българи. Българската общност в областта е съсредоточена в Приморски, Мелитополски, Бердянски и Приазовски район, които от началото на войната до момента са окупирани. Първото заселване на българските преселници от Бесарабия в Приазовието е от 1861/1862 г.

Източник: Кореспондент на БТА в Одеса Светлана Драгнева      
Запорожие атака дронове
26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ
