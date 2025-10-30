Масирана нощна атака в Запорожие, 13 пострадали, сред които и деца

Агент на САЩ вербувал пилот на Мадуро да отклони самолета му

Р усия е атакувала топлоелектрически централи в редица области в Украйна, съобщи днес частната енергийна компания ДТЕК, цитирана от Ройтерс.

"Оборудването на топлоелектрическите централи е сериозно повредено. Работим за да смекчим последствията", казаха от ДТЕК в изявление в "Teлеграм".

"Това е третата масивна атака срещу топлоелектрическите централи на компанията през октомври", се допълва в текста.

Украйна ограничи електроснабдяването в цялата страна, след като руска атака повреди енергийната инфраструктура и рани 13 души в югоизточния град Запорожие, съобщиха официални представители, предаде Ройтерс.

Руските сили нанесоха удари по енергийния сектор преди отоплителния сезон, в резултат на което временно беше прекъснато електроснабдяването на стотици хиляди украинци.

#ruZZia attacked with ballistic missiles, Kinzhal hypersonic missiles, Kalibr cruise missiles, and UAVs overnight: here are the consequences of the aggression



◾#Zaporizhzhia. Strikes hit five apartment buildings, a dormitory, and several private houses. pic.twitter.com/0QNzjk57nA — Aurora Borealis 🤫 (@aborealis940) October 30, 2025

Украинският премиер Юлия Свириденко заяви, че Русия се опитва да предизвика "хуманитарна катастрофа в Украйна, която да съвпадне със зимата" след поредната масивна въздушна атака миналата седмица.

"Ударът нанесе нови щети на енергийната инфраструктура", заяви днес министърката на енергетиката Светлана Гринчук в приложението за съобщения Teлеграм.

Шест деца са сред 13-те ранени при ударите по Запорожие, които също така нанесоха щети на пет жилищни сгради и инфраструктурни съоръжения, заяви губернаторът Иван Федоров.

"Хората имат остри реакции на стрес, рани, сътресения, натъртвания и фрактури“, добави той.

Държавната железопътна компания съобщи за прекъсвания на електрозахранването в южната Николаевска област, които причиняват закъснения на влаковете и я принуждават да използва резервни локомотиви.

Град Запорожие, разположен в югоизточна Украйна, остава под постоянен прицел на руските сили от началото на пълномащабната инвазия през февруари 2022 г. Въпреки че самият град е под контрола на Украйна, регионът редовно е обект на ракетни и дрон атаки, често насочени към жилищни райони и гражданска инфраструктура.

Според украинските власти, само през последните месеци са отчетени десетки удари, при които са нанесени значителни материални щети. Председателят на Запорожката областна военна администрация Иван Фьодоров редовно информира за последствията от атаките, включително разрушени жилищни сгради, обществени обекти и повредени енергийни съоръжения.

При една от най-тежките атаки на 8 януари 2025 г. загинаха най-малко 13 души, а над 110 бяха ранени, според данни на Мониторинговата мисия на ООН за правата на човека в Украйна. Сред жертвите е имало и деца. Подобни случаи са отбелязани и през следващите месеци, като в града неколкократно е обявяван ден на траур в памет на цивилните загинали.

Запорожка област има многопластов етнически състав. Според последното официално преброяване от 2001 г., в региона живеят над 27 000 етнически българи, концентрирани основно в Приморски, Мелитополски, Бердянски и Приазовски район — територии, които понастоящем се намират под руска окупация. Българската общност в областта е потомък на преселници от Бесарабия, заселили се там през 1861–1862 г.