Свят

Масирана нощна атака в Запорожие, 13 пострадали, сред които и деца

Град Запорожие и регионът няколко часа бяха под руска масирана атака с ракети и дронове

Обновена преди 35 минути / 30 октомври 2025, 09:19
Доналд Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея, какво обсъдиха

Доналд Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея, какво обсъдиха
Украински военен: Ситуацията в Покровск е истински ад

Украински военен: Ситуацията в Покровск е истински ад
Мелиса уби десетки, включително деца в Хаити

Мелиса уби десетки, включително деца в Хаити
Двама от задържаните крадци от Лувъра частично признаха вината си

Двама от задържаните крадци от Лувъра частично признаха вината си
САЩ премахнаха санкциите срещу Милорад Додик

САЩ премахнаха санкциите срещу Милорад Додик

"Западът води война": Границата на Литва с Беларус остава затворена до 30 ноември
Агент на САЩ вербувал пилот на Мадуро да отклони самолета му

Агент на САЩ вербувал пилот на Мадуро да отклони самолета му
След израелските удари в Газа -

След израелските удари в Газа - "примирието е възстановено"

Р усия е атакувала топлоелектрически централи в редица области в Украйна, съобщи днес частната  енергийна компания ДТЕК, цитирана от Ройтерс. 

"Оборудването на топлоелектрическите централи е сериозно повредено. Работим за да смекчим последствията", казаха от ДТЕК в изявление в "Teлеграм".

"Това е третата масивна атака срещу топлоелектрическите централи на компанията през октомври", се допълва в текста.

Украйна ограничи електроснабдяването в цялата страна, след като руска атака повреди енергийната инфраструктура и рани 13 души в югоизточния град Запорожие, съобщиха официални представители, предаде Ройтерс.

Руските сили нанесоха  удари по енергийния сектор преди отоплителния сезон, в резултат на което временно беше прекъснато електроснабдяването на стотици хиляди украинци.

Украинският премиер Юлия Свириденко заяви, че Русия се опитва да предизвика "хуманитарна катастрофа в Украйна, която да съвпадне със зимата" след поредната масивна въздушна атака миналата седмица.

"Ударът нанесе нови щети на енергийната инфраструктура", заяви днес министърката на енергетиката Светлана Гринчук в приложението за съобщения Teлеграм.

Шест деца са сред 13-те ранени при ударите по Запорожие, които също така нанесоха щети на пет жилищни сгради и инфраструктурни съоръжения, заяви губернаторът Иван Федоров.

"Хората имат остри реакции на стрес, рани, сътресения, натъртвания и фрактури“,  добави той.

Държавната железопътна компания съобщи за прекъсвания на електрозахранването в южната Николаевска област, които причиняват закъснения на влаковете и я принуждават да използва резервни локомотиви.

Град Запорожие, разположен в югоизточна Украйна, остава под постоянен прицел на руските сили от началото на пълномащабната инвазия през февруари 2022 г. Въпреки че самият град е под контрола на Украйна, регионът редовно е обект на ракетни и дрон атаки, често насочени към жилищни райони и гражданска инфраструктура.

Според украинските власти, само през последните месеци са отчетени десетки удари, при които са нанесени значителни материални щети. Председателят на Запорожката областна военна администрация Иван Фьодоров редовно информира за последствията от атаките, включително разрушени жилищни сгради, обществени обекти и повредени енергийни съоръжения.

При една от най-тежките атаки на 8 януари 2025 г. загинаха най-малко 13 души, а над 110 бяха ранени, според данни на Мониторинговата мисия на ООН за правата на човека в Украйна. Сред жертвите е имало и деца. Подобни случаи са отбелязани и през следващите месеци, като в града неколкократно е обявяван ден на траур в памет на цивилните загинали.

Запорожка област има многопластов етнически състав. Според последното официално преброяване от 2001 г., в региона живеят над 27 000 етнически българи, концентрирани основно в Приморски, Мелитополски, Бердянски и Приазовски район — територии, които понастоящем се намират под руска окупация. Българската общност в областта е потомък на преселници от Бесарабия, заселили се там през 1861–1862 г.

Източник: БТА, Светлана Драгнева    
Запорожие Руска атака Пострадали цивилни Деца жертви Ракетни и дронови удари Разрушени сгради Инфраструктурни щети Българска общност Окупирани територии Война в Украйна
Последвайте ни

По темата

Почина Иван Тенев

Почина Иван Тенев

Неузнаваема! Кралица Максима на Нидерландия в боен камуфлаж на фронта (СНИМКИ)

Неузнаваема! Кралица Максима на Нидерландия в боен камуфлаж на фронта (СНИМКИ)

Лукойл прие оферта за изкупуване на чуждестранните ѝ активи

Лукойл прие оферта за изкупуване на чуждестранните ѝ активи

Дъщерята на Катрин Зита-Джоунс позира в 20-годишна рокля на майка си

Дъщерята на Катрин Зита-Джоунс позира в 20-годишна рокля на майка си

Как да ползваме електронното здравно досие през еЗдраве приложението

Как да ползваме електронното здравно досие през еЗдраве приложението

pariteni.bg
Сексуално поведение при кучетата

Сексуално поведение при кучетата

dogsandcats.bg
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Ексклузивно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 5 часа
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Ексклузивно

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 5 часа
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Ексклузивно

Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 4 часа
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Ексклузивно

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 4 часа

Виц на деня

- Случва ли се понякога да сте на различни мнения с жена ти? - Да и то много често! - И тя как реагира? -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

5 скрити правила на „Мис Вселена“, които всяка участничка трябва да спазва

5 скрити правила на „Мис Вселена“, които всяка участничка трябва да спазва

Любопитно Преди 12 минути

Конкурсът „Мис Вселена“ е насрочен за 21 ноември

Грубият език прави ИИ по-точен, но учени предупреждават за негативите

Грубият език прави ИИ по-точен, но учени предупреждават за негативите

Любопитно Преди 17 минути

„Нашите експерименти са предварителни и показват, че тонът значително може да повлияе на представянето“, написаха изследователите в своята статия

Доживотен затвор за двойния убиец с „Макаров“ в Бургас

Доживотен затвор за двойния убиец с „Макаров“ в Бургас

България Преди 58 минути

Бургаският апелативен съд потвърди присъдата на С. Р. за убийствата, извършени през 2020 и 2021 г. с незаконен пистолет „Макаров“

Ветото на Радев падна: Парламентът ще назначава шеф на разузнаването

Ветото на Радев падна: Парламентът ще назначава шеф на разузнаването

България Преди 1 час

Промените в Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ подкрепиха 126 депутати, 86 бяха против, нямаше въздържали се

Белгия и Русия си размениха заплахи с унищожение

Белгия и Русия си размениха заплахи с унищожение

Свят Преди 1 час

Поводът е интервю на белгийския министър на отбраната Тео Франкен

Иван Тенев

„Преди да умреш - живей“: Иван Тенев - агентът на усмивката и иронията

България Преди 1 час

Бохем по душа, артист по природа и Агент по призвание - Иван Тенев превърна живота си в история, която си струва да се разказва

<p>Пеевски за изборите в Пазарджик: Всичко е било пърформанс</p>

Пеевски за изборите в Пазарджик: Всичко е било пърформанс, организиран от "пуделите и пачките"

България Преди 1 час

"Измамници. За пореден път ескалираха напрежение, опитаха се да объркат хората", каза лидерът на "ДПС-Ново начало"

Дъщерята на изоставената от круизен кораб жена: Това е провал

Дъщерята на изоставената от круизен кораб жена: Това е провал

Свят Преди 1 час

„Корабът е отплавал, очевидно без да направи преброяване на пътниците"

Руски депутат: Ядрени тестове на САЩ ще отворят нова ера на конфронтация

Руски депутат: Ядрени тестове на САЩ ще отворят нова ера на конфронтация

Свят Преди 1 час

По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че би било уместно страната му да тества ядрени оръжия, за да не изостава от другите ядрени сили

Моторист е в кома след катастрофа на голям столичен булевард

Моторист е в кома след катастрофа на голям столичен булевард

България Преди 1 час

Сигналът за инцидента е подаден в 8:59 часа в четвъртък сутрин

Полша затвори две летища заради операции на военната авиация

Полша затвори две летища заради операции на военната авиация

Свят Преди 1 час

Причината за операциите е атака на Руската федерация срещу съоръжения в съседна Украйна

Холивудски продуцент осъден на 146 години за смъртта на модел и нейна приятелка

Холивудски продуцент осъден на 146 години за смъртта на модел и нейна приятелка

Свят Преди 1 час

42-годишният Дейвид Пиърс беше осъден на 146 години затвор в държавен затвор за смъртта на Кристи Джайлс и Хилда Кабралес-Арзола в резултат на предозиране с фентанил

ИТ секторът вдига наемите в София

ИТ секторът вдига наемите в София

България Преди 2 часа

От началото на годината поне шест офис сгради са сменили собствениците си

<p>Борисов се подписа за оставката на шефа на КПК</p>

Борисов се подписа за оставката на шефа на КПК Антон Славчев

България Преди 2 часа

Ивайло Мирчев му даде папката в парламента

<p>Избраха Костадин Ангелов за заместник-председател на НС</p>

Избраха Костадин Ангелов за заместник-председател на Народното събрание

България Преди 2 часа

"За" гласуваха 132 народни представители, 53 бяха "против" и 11 се въздържаха

Снимката е илюстративна

Край на грешните доставки - всяка сграда с уникален пощенски код от догодина

България Преди 2 часа

Достъпът до системата ще бъде осигурен чрез специален уебсайт, където пощенският код ще може да се открие по точен адрес, кадастрален номер или дори чрез географски координати

Всичко от днес

От мрежата

9 породи кучета, идеални за домошари

dogsandcats.bg

Женските котки също могат да маркират

dogsandcats.bg
1

Двугърби камили са новите обитатели на Зоопарк Бургас

sinoptik.bg
1

Над 1200 кг тежи тиквата-рекордьор на Гинес

sinoptik.bg

„Изневерих в нощта преди сватбата“: Деми Мур с признание, което разтърси Холивуд

Edna.bg

Луната в Скорпион трансформира връзките ти! Готова ли си за дълбочина?

Edna.bg

Торонто със загуба в мача, в който Джон Таварес вкара своя гол номер 500

Gong.bg

Микел Артета похвали 15-годишен талант

Gong.bg

„Здравей, България" празнува 25 години в ефира на NOVA

Nova.bg

Почина журналистът Иван Тенев

Nova.bg