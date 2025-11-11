Украинската армия се оттегли от пет места в Запорожие

В Запорожие руските войски активизираха обстрелите и щурмовите атаки. По-конкретно, на Александровско и Гуляйполско направления. Затова украинските защитници трябваше да се оттеглят от позициите си в пет населени места. Само през последните няколко дни са регистрирани до сто бойни сблъсъка.

Това съобщава пресслужбата на Силите за отбрана на Южна Украйна, цитирана от "Фокус".

"Така, ежедневно руснаците извършват над 400 артилерийски обстрела, като използват около 2000 боеприпаса. Русия унищожава всички укрития и укрепления на Въоръжените сили на Украйна", допълват украинските военни.

"Затова бойците на Въоръжените сили на Украйна се наложи да се оттеглят от позициите си в близост до населените места Новоуспеновское, Новое, Охотниче, Успеновка и Новониколаевка. Руските сили се опитват да вкарат там свои укрепителни групи, но украинските защитници се противопоставят на техните опити", допълват украинските военни.

В същото време зад Яблоково, Ривнопил и Сладкое продължават жестоките сражения. Русия се стреми да обхване Гуляйполе от изток и да отреже логистичните маршрути към Покровск.

"Боевете продължават. За всеки сантиметър от нашата земя се водят ожесточени сражения от щурмови и други подразделения", добавят от Силите за отбрана на Южна Украйна.