Украинската армия се оттегли от пет места в Запорожие

Русия се стреми да обхване Гуляйполе от изток и да отреже логистичните маршрути към Покровск

11 ноември 2025, 21:26
Източник: AP/БТА

В Запорожие руските войски активизираха обстрелите и щурмовите атаки. По-конкретно, на Александровско и Гуляйполско направления. Затова украинските защитници трябваше да се оттеглят от позициите си в пет населени места. Само през последните няколко дни са регистрирани до сто бойни сблъсъка.

Това съобщава пресслужбата на Силите за отбрана на Южна Украйна, цитирана от "Фокус".

Само за денонощие: Русия извърши 342 нападения срещу Украйна

"Така, ежедневно руснаците извършват над 400 артилерийски обстрела, като използват около 2000 боеприпаса. Русия унищожава всички укрития и укрепления на Въоръжените сили на Украйна", допълват украинските военни.

"Затова бойците на Въоръжените сили на Украйна се наложи да се оттеглят от позициите си в близост до населените места Новоуспеновское, Новое, Охотниче, Успеновка и Новониколаевка. Руските сили се опитват да вкарат там свои укрепителни групи, но украинските защитници се противопоставят на техните опити", допълват украинските военни.

Касапница в Покровск, битката е за високите етажи

В същото време зад Яблоково, Ривнопил и Сладкое продължават жестоките сражения. Русия се стреми да обхване Гуляйполе от изток и да отреже логистичните маршрути към Покровск.

"Боевете продължават. За всеки сантиметър от нашата земя се водят ожесточени сражения от щурмови и други подразделения", добавят от Силите за отбрана на Южна Украйна.

Източник: Фокус    
Русия война Украйна
