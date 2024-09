11 ранени при серия руски удари срещу Запорожие

Н ай-малко 11 души бяха ранени днес при поредица руски бомбардировки срещу град Запорожие в Южна Украйна, съобщиха украинските спасителни служби, цитирани от Франс прес.

Столицата на едноименната област беше подложена рано тази сутрин на няколко масирани въздушни удара, посочват в комюнике службите.

The Russian army dropped 13 guided bombs on the Ukrainian city of Zaporizhzhia. Houses and civilian infrastructure facilities came under fire. At the moment, 11 victims are known. pic.twitter.com/PSalAzM0L8