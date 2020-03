"Токио 1940 г.": Олимпиадата, която не се проведе никога

Т ова е трябвало да бъде първата Олимпиада, която се провежда извън Европа и Северна Америка, пишат от CNN.

Събитие, което да покаже на света, че Токио е превъзмогнало щетите от унищожителното земетресение, поразило японската столица няколко години по-рано.

Олимпийските игри през 1940 г. обаче така и не се провеждат.

Нито един жител на планетата под 80-годишна възраст не е виждал подобно събитие - отмяна или отлагане на Олимпиада.

So finally the IOC has decided to postpone the 2020 Tokyo Olympics due to the #covid19 pandemic.



Trivia: This is not the first time. 80 years ago, the 1940 Olympics - in Tokyo - was cancelled because of the World War II. pic.twitter.com/yHNSG2lQEi — Shahnon Salleh (@shahnonsalleh) March 24, 2020

Нещо, което се случи миналата седмица с Олимпийските игри в Токио, които трябваше да бъдат открити през юли 2020 г.

Поради разрастващата се пандемия от коронавирус из света Международният олимпийски комитет и представителите на организаторите на "Токио 2020 г." решиха да се примирят и да отложат Игрите за 2021 г., въпреки все по-горчивия спомен, напомнящ за събитията от 1940 г.

Преди отлагането на тазгодишната Олимпиада, в историята това събитие се е повтаряло общо три пъти. И трите - по време на война.

Последният път е именно през 1940 г., когато отново Токио трябва да е домакин на грандиозното спортно събитие.

Доброто представяне на японските атлети на Олимпиадата в Лос Анджелис през 1932 г. и критиките от страна на международната общност по отношение на завоевателната политика на Япония в Китай принуждават страната да иска все повече и повече домакинството на Игрите - привилегия, която до този момент е била присъща единствено на Западния свят.

It was meant to be the first Games to be held beyond Europe and North America, a spectacle to showcase to the world that Tokyo had overcome the earthquake that had devastated the city some years earlier. But the 1940 Olympics was the Games that never was. https://t.co/cfC3x5UJz7 — CNN International (@cnni) March 25, 2020

Организацията на Олимпиадата в Токио през 1940 г. се превръща в национален приоритет и външнополитическа стратегия за японската страна.

Олимпийските игри, които трябваше да се проведат тази година, бяха определяни като "Възстановителните игри" - 9 години след събитията във Фукушима.

По този начин са наричани и Игрите, които е трябвало да се проведат в Токио през 1940 г. "Възстановителни", за да покажат напредъка на Токио след опустошителното земетресение от 1923 г.

Освен това Олимпиадата щяла да съвпадне точно и с 2600-тата годишнина от основаването на японската държава.

През 30-те години на миналия век Япония вече трупа история в Олимпийските игри.

През 1912 г. страната се превръща в първата извън Европа и Северна Америка, която взима участие в състезанието.

Освен това Япония може да се похвали и с делегати в Международния олимпийски комитет.

"Япония започва да претендира за организирането на Олимпиада още в началото на 30-те", споделя професорът по японистика в Йейл Уилям Кели пред CNN.

Fun fact: the last Olympics to be cancelled were scheduled for 1940. They were set to be held in Tokyo. pic.twitter.com/ol1m8DVECt — JWTheSpa (@SpaJw) March 24, 2020

Смята се, че създателят на джудото и член на Международния олимпийски комитет Кано Джигоро изиграва важна роля за осъществяването на тази цел с речта си пред МОК в края на Игрите през 1932 г.

В своята реч Джигоро казва, че това събитие би спомогнало за разбиването на различията между Изтока и Запада.

Докато либералите виждат в това възможност светът да стане по-открит, японското правителство вижда възможност за влияние върху западното общество.

Все пак обаче Токио не е гарантиран домакин на Игрите през 1940 г. В надпреварата градът се изправя срещу Рим и Хелзинки.

Първоначално италианската столица е смятана за фаворит.

Ето защо през 1935 г. японският делегат в МОК Ятаро Сугимура пътува до Италия, за да се срещне с фашисткия диктатор Бенито Мусолини и да го помоли Рим да оттегли кандидатурата си.

Мусолини се съгласява Рим да оттегли кандидатурата си в полза на Япония при условието, че японската страни подкрепи Рим за домакинстването на Игрите през 1944 г.

Значението на Олимпийските игри в Берлин през 1936 г.

Берлин е домакин на Олимпийските игри през 1936 г. Тогава Игрите са използвани за демонстрация на силата на нацистите. МОК отсъжда, че домакин на следващите игри през 1940 г. ще бъде Токио. Японската столица получава 37 гласа срещу 26 за Хелзинки.

А година след като Япония нахлува в Китай - през 1938 г. МОК отсъжда провеждането на Зимните олимпийски игри на японския град Сапоро.

Covid-19 is not the first thing to get in Tokyo's way. It's had its history of cancelled Olympics – but a different type of war caused it to cancel in 1940. https://t.co/p0M6n5jTFU — Mail & Guardian (@mailandguardian) March 29, 2020

Същата година обаче японското правителство се отказва от правото си да е домакин, както на Летните, така и на Зимните игри, тъй като много държави заплашват да бойкотират Игрите, след като в американската и европейската преса се появяват свидетелства за разрушенията в Китай.

Причина за отказа на Япония трябва да се търси в Игрите в Берлин от 1936 г. Американците, британците и французите започват да говорят за бойкот на Олимпийските игри през 1940 г., защото смятат, че предишните са използвани като пропаганда от Хитлер. Така че ефектът от Олимпийските игри в Берлин кара японското правителство да оттегли домакинствата си.

МОК решава да даде домакинството на Игрите през 1940 г. на Хелзинки. Но нахлуването на СССР във Финландия през ноември 1939 г. слага край на всяка надежда за провеждане на Олимпиада тогава.

Разходи за анулирането

Подготовката на Токио за Игрите през 1940 г. е „доста значителна“, казва Кели, с големи икономически инвестиции, направени в инфраструктурни проекти като транспорт, канализация и изграждане на хотели.

The 2020 Olympics will be Tokyo's second, but there was also a lost Tokyo Olympics in 1940: https://t.co/jX39CRAHfZ #ndldigital pic.twitter.com/r2ZGDfpEoJ — NationalDietLibrary (@NDLJP_en) March 24, 2020

„Местните фирми, които са убеждавани да инвестират много в осигуряването на стоки и услуги за Игрите, се оказват без потенциална клиентска база. Бизнес общността в Токио е разстроена, но това е в момент, когато не можете наистина да изразите гняв към правителството", обяснява Кели, като се аргументира, че страната е пострадала повече политически, отколкото икономически през 1940 г.

„Не сте в състояние да използвате най-голямото събитие в света, за да демонстрирате на останалия свят каква страхотна държава сте“, добавя той.

Когато се изчислява въздействието от отлагането на „Токио 2020“, си струва да се припомни, че Олимпиадите, провеждани през 20-те и 30-те години на миналия век са съвсем различни от механизма за милиарди долари, с който сме запознати днес.

Бъдещето

Всеки път, когато се провежда Олимпиада, изглежда, че има криза. През 2012 г. има проблеми със сигурността, през 2016 г. това е вирусът Зика. Сега през 2020 г. това е коронавирусът.

Mark your diaries, the new dates have been announced for the Olympic Games #Tokyo2020.



More information here: https://t.co/Y2YOaZu0EZ pic.twitter.com/aFozmvmf3A — Olympic Channel (@olympicchannel) March 30, 2020

Миналата седмица вицепремиерът на Япония дори стигна дотам да каже, че „Токио 2020“ са „прокълнати“. Той се аргументира, че Олимпиадата е спирана от извънредни световни събития на всеки 40 години.

Олимпийското движение е преминало през много неща: бойкотите от 1980 г. и 1984 г., трагедиите в Мюнхен 1972 г. и Атланта 1996 г, но през последните 100 години светът не е преживял нищо подобно на пандемията от коронавирус.

