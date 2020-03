Отлагат Олимпиадата в Токио заради коронавируса

Я понският министър-председател Шиндзо Абе и президентът на Международния олимпийски комитет Томас Бах се съгласиха да отложат Олимпиадата в Токио през 2020 г. с една година.

Така заради епидемията от коронавируса Ковид-19 за първи път в новата история се отлагат Олимпийски игри.

„Предложих отлагането на Олимпиадата в Токио с година и президентът на МОК Томас Бах одобри това на 100%”, обяви премиерът на Япония пред журналисти. Новината бе потвърдена и от МОК.

Решението ще бъде огромен удар по амбициите на японската столица, която бе засипана с похвали по отношение на организацията си. Всички спортни съоръжения за Олимпиадата бяха завършени, а интересът към форума бе голям.

Олимпийските игри са ставали свидетел на бойкоти, терористични атаки и протести, но са се провеждали неизменно на всеки четири години от 1948 г. насам. Това ще бъдат най-голямото спортно събитие, станало „жертва” на коронавируса.

МОК бе под огромен натиск в последните дни да отложи Олимпиадата, насрочена за периода 24 юли - 9 август.

Заради мерките за карантина и извънредно положение в много държави подготовката на атлетите за Олимпийските игри бе нарушена.

В резултат на епидемията редица квалификации за Олимпиадата бяха отложени, а международните пътувания – ограничени.

След като последователно Канада и Австралия обявиха, че няма да изпратят свои състезатели, а Американският олимпийски комитет и Световната лекоатлетическа федерация се присъединиха към тях с призиви за отлагане, съдбата на Игрите в Токио бе предрешена.

В неделя, МОК обяви, че ще вземе окончателно решение „в рамките на следващите четири седмици” за това дали събитието ще се проведе по график.

Столицата на Япония е похарчила около 12,6 млрд. долара за провеждане на Олимпиадата. Отлагането ще нанесе загуби от поне 6 млрд. долара.

Освен това ще бъде и голям удар за спонсорите и големи телевизионни компании, които разчитат на събитието, провеждащо се на всеки четири години, за приходи.

Това не е първият път, в който Токио е лишен от Олимпиада. Япония е трябвало да бъде първата азиатска страна-домакин на Игрите през 1940 г., но е принудена да се оттегли под международен натиск заради войната с Китай.

Олимпийските игри никога не са били отлагани в своята 124-годишна модерна история, въпреки че са отменяни на три пъти – през 1916 г., 1940 г. и 1944 г., по време на двете Световни войни. Параолимпийските игри също бяха отложени. Очаква се Олимпиадата в Токио да се проведе през лятото на 2021 г.

