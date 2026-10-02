ЕК одобри 170 млн. евро „иранска помощ“ за българските земеделци

Европейската комисия одобри българска схема за държавна помощ в размер на 170 млн. евро за земеделските стопани от първичното селскостопанско производство, засегнати от повишените цени на газьола и торовете заради кризата в Близкия изток.

Мярката е известна сред бранша и като „иранска помощ“ и ще покрива част от увеличените разходи за газьол и торове.

Схемата е разработена по Временната рамка за държавна помощ във връзка с кризата в Близкия изток - METSAF, и е изпратена от България за нотификация на 1 септември 2026 г.

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До 50 000 евро на предприятие

Подкрепата ще бъде предоставена под формата на преки безвъзмездни средства.

Максималният размер е до 50 000 евро на едно предприятие с дейност в първичното селскостопанско производство.

Този таван се прилага за целия период на действие на Временната рамка - до края на 2026 г.

При проследяването му ще се взема предвид общият размер на помощта, която земеделският стопанин е получил както за газьол, така и за торове.

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Какво представлява METSAF

Временната рамка METSAF беше приета от Европейската комисия на 29 април 2026 г.

Тя дава възможност на държавите членки да предоставят целева държавна помощ на сектори, които са особено засегнати от икономическите последици от кризата в Близкия изток.

Сред тях са селското стопанство, рибарството и транспортът.

Рамката ще остане в сила до края на 2026 г. През периода на прилагането ѝ Европейската комисия ще преглежда съдържанието, обхвата и срока ѝ на действие, като отчита развитието на ситуацията в Близкия изток и общата икономическа обстановка.

Предстоят указанията за прилагане

След одобрението от Европейската комисия предстои Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ да утвърди указанията за прилагането на помощта.

Изплащането на средствата трябва да приключи до края на 2026 г.