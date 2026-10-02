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Забравяте къде са ключовете ви? Ето кога става дума за стрес и кога за деменция

Американски невроучен разкрива, че дребните бели петна в паметта са обратими и най-често се дължат на умора, а не на нелечимо заболяване

2 октомври 2026, 14:21
Забравяте къде са ключовете ви? Ето кога става дума за стрес и кога за деменция
Източник: iStock

В секидневните бели петна в паметта - като това къде сме си оставили ключовете или как се казва даден познат - често погрешно се интерпретират като първи признаци на деменция. Водещи експерти по неврология обаче успокояват: в повечето случаи става дума за обикновен стрес или преумора, а ранните когнитивни промени могат да бъдат напълно обратими, ако се вземат мерки навреме.

Д-р Томи Ууд, професор по педиатрия и неврология в Университета на Вашингтон, обяснява пред Fox News Digital, че за да запомним нещо, ни трябва фокус.

„Когато сте стресирани или недоспали, проблемът не е, че споменът го няма, а че мозъкът ви трудно го извлича в конкретния момент. При невродегенеративните заболявания мозъкът изобщо не успява да кодира и запише информацията. Ако сами забелязвате, че забравяте - това всъщност е добър знак“, допълва ученият.

Над 50% от случаите на деменция могат да бъдат предотвратени

Изследванията показват, че над половината от случаите на когнитивен спад могат да бъдат избегнати чрез промяна в начина на живот. Проблемите със сърдечносъдовата система, метаболизмът, както и загубата на слух и зрение са сред основните рискови фактори. Коригирането им - например чрез носене на слухов апарат или операция на перде на окото - директно намалява риска от деменция.

Обратими причини за „мозъчна мъгла“

Редица лечими медицински състояния могат да имитират симптоми на деменция или да причинят т.нар. субективен когнитивен спад:

  • Дефицит на витамини: Ниски нива на B12 или B1, които са от съществено значение за нервната система.
  • Проблеми с щитовидната жлеза: Хипотиреоидизмът забавя метаболизма на мозъка.
  • Странични ефекти от лекарства: Взаимодействие между успокоителни или твърде много медикаменти при възрастни хора.
  • Депресия и тревожност: Всички те могат да предизвикат „псевдодеменция“ - състояние на забавено мислене, което изчезва след лечение на психичното здраве.

„Начинът, по който мозъкът ви функционира ежедневно, е огледало на всичко, с което се справя тялото ви. Ако забележите промяна, все още имате време да обърнете процеса“, категоричен е д-р Ууд.

Източник: Fox News    
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