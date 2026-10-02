Куче вдигна полицията на крак и спаси живота на стопанина си

К уче се превърна в герой в САЩ, след като самó откри и доведе помощ за своя бедстващ стопанин. Мъжът от щата Канзас паднал в дома си и не можел да се изправи, но четирикракият му спасител реагирал незабавно , пише The Post.

Полицейското управление разпространи кадри от заснетото с видеокамера на униформата, на които се вижда как патрулиращ полицай забелязва куче с повод да тича самò по средата на улицата в спокоен жилищен квартал.

„Служителят забелязал, че кучето е с каишка и повод, но наоколо нямало никакъв стопанин“, споделят от полицията.

Loyal dog fetches police to help owner who fell at Kansas home https://t.co/IeCZuJmhK9 pic.twitter.com/ul2dyzBrEv — New York Post (@nypost) October 2, 2026

На кадрите кучето започва упорито да лае по полицая, привличайки вниманието му. Служителят решава да го последва и кучето го отвежда близо половин блок по-нататък - директно до отворения гараж на своя дом.

Три часа в безпомощно състояние

Влизайки в гаража, полицаят открива стопанина на кучето да лежи на пода, абсолютно неспособен да се изправи. По данни на полицията мъжът е бедствал в това положение в продължение на повече от три часа, преди кучето да успее да привлече вниманието на минаващия патрул.

На място незабавно е повикан медицински екип. В момента пострадалият се възстановява успешно у дома благодарение на бързата и умна реакция на своя верен спътник.

„Благодарение на верния спътник на нашия съгражданин, полицаят успя да го открие и да му осигури необходимата спешна помощ“, обявиха от полицейското управление.