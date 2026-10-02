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Брутална размяна на удари между Русия и Украйна

Украинците удариха една от най-големите петролни рафинерии в Русия

Николай Киров Николай Киров

2 октомври 2026, 15:25
Брутална размяна на удари между Русия и Украйна
Източник: iStock

Р усия изстреля снощи повече от 100 ударни дрона срещу Украйна, почти петдесет от които – с реактивно задвижване, обяви украинският президент Володимир Зеленски, цитирана от „Укринформ“.

„Снощи руснаците изстреляха повече от 100 ударни дрона срещу Украйна, почти петдесет от които – с реактивно задвижване. Нашите бойци неутрализираха повечето от тях, но за съжаление имаше и попадения. В Киев „шахеди“ поразиха моста „Пивденни“ няколко пъти. Сутринта бе поразена висока жилищна сграда. За съжаление един човек бе убит. Поднасям съболезнованията си на семейството и на близките. В Херсон руснаците „разгромиха“ детска градина; в Харков те атакуваха магазин за хранителни стоки, а институт и критична гражданска инфраструктура бяха повредени“, заяви Зеленски.

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По думите му вражески удари са поразили и жилищни сгради в Краматорск и Суми. Атаки е имало и в Днепропетровска, Харковска, Полтавска и Ривненска област. По последна информация четирима души са били ранени при снощната руска атака. Спешните служби работят на място.

„Независимо колко усилия полага Москва изцяло да локализира производството на дронове и ракети, способността ѝ да ескалира остава критично зависима от чуждестранни компоненти. Това са вериги за доставка от Европа, САЩ, Китай, Япония и много други страни. Повечето от тези компании са добре известни производители, но техните компоненти все пак достигат до Русия“, подчерта Зеленски.

Той посочи, че всеки руски дрон може да бъде спрян докато все още е на поточната линия.

„Нужна е политическата воля на тези страни. Ако Кремъл е избрал да нанася още удари, санкциите трябва да работят и трябва да бъдат засилени. Благодаря на всички, които помагат“, добави Зеленски.

Той поясни, че в отговор Украйна е нанесла удари по петролни съоръжения в руските Волгоградска и Самарска област.

„Отговаряме на руската ескалация с наши собствени далекобойни санкции. Практически всеки ден постигаме важни резултати. През последното денонощие бяха поразени петролни съоръжения в Самарска и Волгоградска област“, заяви Зеленски във Фейсбук.

По думите му успешни операции са проведени и в Черно море, както и във Воронежка, Нижегородска, Волгоградска, Самарска област и Краснодарския край. Сред набелязаните цели са били летища, промишлени предприятия, петролни рафинерии, ракетно-космически център и склад за боеприпаси.

Украинският генерален щаб потвърди ударите по петролната рафинерия „Лукойл-Волгограднефтепереработка“ във Волгоград и по станция за приемане, съхранение и смесване на петрол в Самарска област.

Според украинската страна през нощта срещу 2 октомври при атаката срещу рафинерията във Волгоград са избухнали експлозии и пожар.

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„Лукойл-Волгограднефтепереработка“ е една от най-големите петролни рафинерии в Русия с капацитет за преработка на около 15 млн. тона петрол годишно. Предприятието произвежда бензин, дизелово и авиационно гориво и според Киев участва в снабдяването на руските въоръжени сили.

Поразената станция в Самарска област е голям център за приемане, съхранение и смесване на петрол, доставян по магистрални тръбопроводи от Татарстан, в Западен Сибир и други руски петролодобивни райони.

В съоръжението се смесват различни видове суров петрол за производството на руския експортен сорт "Уралс“, който според предоставените украински данни представлява до половината от общия петролен износ на Русия. Киев твърди, че съоръжението също обслужва нуждите на руските въоръжени сили.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Владимир Арангелов    
Русия война Украйна
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