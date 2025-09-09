Свят

Обвиненият за убийството на Тупак: Шон "Диди" Коумс предложи $1 милион за смъртта му

В същото време полицията в Лас Вегас никога официално не е посочила Комбс като заподозрян

9 септември 2025, 13:31
9 септември 2025, 13:31
Източник: Getty Images

С лучаят със смъртта на Тупак Шакур отново беше раздвижен от сензационно твърдение. Една от ключовите фигури в разследването, Дуейн „Кефи Д“ Дейвис, твърди, че поръчителят на убийството от 1996 г. е не друг, а рапърът и продуцент Шон „Диди“ Комбс, съобщава USA Today.

Според изданието, позовавайки се на документи от Администрацията за борба с наркотиците, Шон Комбс е обещал милион долара за елиминирането на Шакур и шефа на Death Row Records, Шуг Найт.

На 7 септември 1996 г., след битката на Майк Тайсън в Лас Вегас, колата на Тупак и Найт, беше обстреляна от бял Кадилак.

Рапърът беше смъртоносно ранен и почина в болницата шест дни по-късно. Убийството му се превърна в един от най-големите шокове за музикалната индустрия и предизвика множество конспиративни теории на фона на враждата между Източното и Западното крайбрежие на САЩ.

Още през 2008-2009 г. Дейвис за първи път призна, че е бил в колата на нападателите, но настоя, че не е произвел никакви изстрели.

Той се съгласи на сделка с прокуратурата и получи частичен имунитет в замяна на показания.

Дейвис обясни, че мотивът е бил не само отмъщение за племенника му Орландо Андерсън, който беше пребит предния ден от приятелите на Тупак, но и паричната награда, уж обещана от Комбс.

Дълго време тези свидетелства оставаха до голяма степен незабелязани, но през 2023 г. историята отново привлече внимание.

Дейвис беше арестуван и официално обвинен във връзка с убийството. Той беше единственият оцелял член на групата, тъй като всички останали вече бяха починали. Подновеният интерес беше подхранван и от множество скорошни граждански дела, заведени срещу Шон Комбс.

Embed from Getty Images

Някои документи изрично сочат, че той може да е организирал нападението срещу Шакур.

В материалите се споменава и наемането на колата, от която е извършена стрелбата, и се твърди, че по-късно Комбс се е хвалил с участието си.

В същото време полицията в Лас Вегас никога официално не е посочила Комбс като заподозрян.

Самият той категорично отрича всякакви обвинения и чрез адвокатите си подчертава, че се опитват да използват името му за собствена облага. Допълнителна драма се засилва от факта, че Комбс едновременно е замесен в друг случай, обвинен в рекет, сводничество и принудително транспортиране на хора с цел сексуална експлоатация.

Съдебните заседатели вече произнесоха смесена присъда: той беше признат за виновен по няколко обвинения, но оправдан по най-сериозните. Окончателното съдебно решение се очаква през есента.

Embed from Getty Images

  • Кратка биография на Тупак Шакур

Тупак Амару Шакур, известен с сценичното си име 2Pac, е един от най-влиятелните хип-хоп изпълнители в историята.

Той е роден през 1971 г. в Ню Йорк в семейство на активисти на "Черните пантери".

Текстовете му се отличават със социална острота, засягайки теми като расизъм, бедност, полицейско насилие и неравенство.

През краткия си живот Тупак издаде култовите албуми „Me Against the World“ и „All Eyez on Me“, които се превърнаха в класика на жанра.

Неговата работа вдъхнови цяло поколение слушатели и трайно промени хода на хип-хопа.

На 13 септември 1996 г.  той почина в болница в Лас Вегас на 25-годишна възраст след стрелбата.

Източник: usatoday.com    
Тупак Шакур Шон Комбс Убийство Разследване Рап музика Дуейн Дейвис
Обвиненият за убийството на Тупак: Шон

