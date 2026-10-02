Ще има ли магнитни бури през октомври? Една дата заслужава внимание

С лед променливия септември, октомври започва с обещание за значително по-спокойна геомагнитна картина. Предварителните прогнози сочат ниска до умерена активност, но с една дата, която се откроява и заслужава внимание.

Според информация, публикувана от Агенция "Фокус" по-голямата част от месеца ще премине без сериозни смущения. Периодите 1-3, 11-14 и особено 15-20 октомври се очаква да бъдат с ниски стойности на Kp-индекса (около 2-3), което е характерно за спокойна магнитосфера.

Един ден под наблюдение: 22 октомври

Ключовата дата в прогнозата е 22 октомври. Тогава се очаква пик на геомагнитната активност, като прогнозната стойност достига приблизително Kp 4,3. Важно е да се уточни, че това е под прага от Kp 5, от който започва класификацията за магнитна буря от най-ниската степен G1. Следователно, макар и денят да е по-динамичен, не се очаква същинска буря.

Леко повишаване на активността ще се усети и в периода 4-10 октомври, което ще служи като прелюдия към по-активния ден в средата на месеца. След пика на 22-ри, обстановката постепенно ще се нормализира, като последната седмица на месеца, между 25 и 31 октомври, също се очаква да бъде сравнително спокойна.

Въпреки че настоящата прогноза е успокояваща, слънчевата активност е трудно предвидима в дългосрочен план. Ето защо е препоръчително хората с повишена чувствителност към геомагнитни промени да следят за актуална информация, особено в дните около 22 октомври.

Какво представляват геомагнитните бури и как ни влияят

Магнитните бури са смущения в магнитното поле на Земята, причинени от промени на Слънцето (слънчеви изригвания и слънчеви ветрове). Тези колебания могат временно да повлияят на биологичните процеси и човешкото благосъстояние.

Нивата на активност се измерват с помощта на индекса Kp:

Kp 0–2 – спокойно;

Kp 3–4 – умерени колебания;

Kp 5+ – магнитна буря;

Дори умерените колебания по-често засягат хора със сърдечно-съдови или нервни нарушения.

Кой е най-засегнат от магнитните бури

Хора със сърдечно-съдови заболявания;

Хипертонични или хипотонични хора;

Чувствителни към времето хора;

Възрастни хора;

Хора с нарушения на съня или хронична умора;

Тези, които са подложени на продължителен стрес;

Чести ефекти върху тялото

По време на геомагнитни колебания тялото реагира на промените в магнитното поле на Земята. Честите симптоми включват:

Внезапно повишаване на кръвното налягане;

Тежки мигрени, които са трудни за облекчаване;

Болки в тялото и обостряне на стари наранявания;

Трудности с концентрацията и емоционални промени;

Други възможни симптоми:

Главоболие;

Слабост и сънливост;

Раздразнителност;

Колебания на кръвното налягане;

Нарушения на съня;

Как да облекчим симптомите по време на активни периоди

Експертите препоръчват:

Спете 7–9 часа дневно;

Избягвайте физическо и емоционално пренапрежение;

Пийте много вода;

Ограничете на кафе, енергийни напитки и алкохол;

Прекарвайте на повече време на открито;

Наблюдавайте кръвното си налягане.

Хората с хронични заболявания трябва да се консултират с лекар и да следват предписаното лечение.