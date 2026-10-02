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Научен пробив: Учените ще могат да изтриват лошите ви спомени

Учени успешно демонстрираха способността да локализират, активират и дори да премахват конкретни спомени в мозъците на гризачи

Надежда Неменски Надежда Неменски

2 октомври 2026, 16:17
Научен пробив: Учените ще могат да изтриват лошите ви спомени
Източник: iStock/GettyImages

У чени успешно демонстрираха способността да локализират, активират и дори да премахват конкретни спомени в мозъците на гризачи. Този пробив в неврологията може да проправи пътя към нови лечения за състояния като посттравматично стресово разстройство, но също така повдига сложни етични въпроси за бъдещето на човешката памет.

В основата на тези изследвания стои работата на Стив Рамирес, доцент по психологически и мозъчни науки в Бостънския университет. Неговите открития, представени в книгата му „Как да променим спомен“, която беше номинирана за научната награда на Кралското общество „Триведи“, очертават една нова граница в разбирането ни за мозъка.

Механизмът зад манипулацията на паметта

Според Стив Рамирес, цитиран от The Guardian, процесът включва идентифициране на точните невронни клетки, които кодират определен спомен. Чрез използването на сложни техники учените са успели не само да „включват“ и „изключват“ спомени при гризачи, но и потенциално да променят емоционалната им окраска.

Потенциални приложения и етични дилеми

Въпреки че технологията е тествана само върху животни, потенциалните практически приложения за хората са значителни. Рамирес предполага, че един ден подобни техники биха могли да се използват за облекчаване на страданието, причинено от травматични спомени, като например при ветерани от войни или жертви на насилие. Това обаче отваря и фундаментални въпроси за идентичността и автентичността на преживяванията ни.

Изследването на Рамирес е част от дългогодишния стремеж на науката да разгадае мистериите на човешката памет. Докато в миналото това е било обект предимно на философията и психологията, днес невробиологията предоставя инструменти, които превръщат теоретичните възможности в реална перспектива.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: The Guardian    
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