Т ийнейджър, който години се е хранил само с чипс, пържени картофи и бял хляб е загубил слуха и зрението си поради липса на витамини и минерали, съобщиха британските медии.

Момчето от Бристол, чиято самоличност не се споменава, отишло при лекаря си за първи път, когато бил на 14-годишна възраст с оплаквания от умора. Тестовете показали, че има ниски нива на витамин В12 и макроцитна анемия - състояние, което води до по-големи от нормалните червени кръвни клетки.

В доклад, лекарите в офталмологичната болница в Бристол, публикуван в "Annals of Internal Medicine" се казва, че на младежът е бил предписан B12 и са му били дадени съвети за правилното хранене. Година по-късно обаче, момчето вече било с нарушено зрение и слух. В документа пише още, че "до 17-годишна възраст зрението на пациента се е влошило прогресивно до степен на слепота".

Тогава момчето признало, че още от основното училище "избягва храни с определено съдържание и яде само пържени картофи, чипс, бял хляб, малко преработена шунка и наденица".

A teenager has suffered irreparable sight loss after living on diet consisting mainly of chips and crisps.

👉 https://t.co/fNSbyjzsDM pic.twitter.com/3DWg4PkM25