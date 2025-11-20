Тръмп подписа законопроекта за публикуване на досиетата "Епстийн"

Съветът за сигурност на ООН прие резолюция в подкрепа на плана на Тръмп за ивицата Газа

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи в публикация в социалната си мрежа Truth Social, че е подписал одобрения от двете камари на Конгреса на САЩ законопроект, задължаващ Министерството на правосъдието да публикува изцяло досиетата, свързани с покойния финансист Джефри Епстийн, осъден за сексуални престъпления, предадоха световните агенции.

"ТОКУ-ЩО ПОДПИСАХ ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ПО ДЕЛОТО ЕПСТИЙН", написа Тръмп в публикация в Truth Social (главните букви са негови).

Във вторник двете камари на Конгреса на САЩ – Камарата на представителите и Сенатът, одобриха законопроекта.

"Този законопроект е заповед към президента да бъде напълно прозрачен, да разкрие цялата истина и да бъде напълно честен с американския народ", заяви лидерът на демократическото малцинство в Сената на САЩ Чък Шумър.

Съгласно законопроекта, Министерството на отбраната ще бъде задължено да публикува всички документи, свързани с разследването, съдебните дела и задържането на Епстийн и неговата бивша приятелка Гилейн Максуел, в срок от 30 дни от влизането в сила на закона.

С мярката се разпорежда и публикуването на полетните дневници и маршрути на Епстийн, както и свързаните с тях документи. Изключения ще бъдат допускани само за досиета, свързани с текущи разследвания, или в които е необходимо редактиране, за да се защити самоличността на жертвите или да се съхрани чувствителна информация.

Епстийн бе намерен мъртъв в затворническата си килия в Ню Йорк през 2019 г. при неизяснени обстоятелства. Властите обявиха, че той се е самоубил.

Отдавна е известно, че в миналото Тръмп и Епстийн са били близки приятели. Тръмп обаче винаги е твърдял, че не е знаел за престъпленията на Епстийн и че отдавна е прекъснал връзките си с него. Преди Тръмп да се завърне в Белия дом за втория си президентски мандат, някои от най-близките му политически съюзници подхраниха конспиративни теории за начина, по който Вашингтон се е справил със случая около Епстийн, твърдейки, че в тези досиета е скрита потенциално инкриминираща информация, отбелязва Асошиейтед прес.