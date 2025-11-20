Свят

Тръмп подписа законопроекта за публикуване на досиетата "Епстийн"

20 ноември 2025, 07:06
П резидентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи в публикация в социалната си мрежа Truth Social, че е подписал одобрения от двете камари на Конгреса на САЩ законопроект, задължаващ Министерството на правосъдието да публикува изцяло досиетата, свързани с покойния финансист Джефри Епстийн, осъден за сексуални престъпления, предадоха световните агенции. 

Тръмп обърна курса - поиска публикуване на досиетата "Епстийн"

"ТОКУ-ЩО ПОДПИСАХ ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ПО ДЕЛОТО ЕПСТИЙН", написа Тръмп в публикация в Truth Social (главните букви са негови). 

Във вторник двете камари на Конгреса на САЩ – Камарата на представителите и Сенатът, одобриха законопроекта. 

"Този законопроект е заповед към президента да бъде напълно прозрачен, да разкрие цялата истина и да бъде напълно честен с американския народ", заяви лидерът на демократическото малцинство в Сената на САЩ Чък Шумър. 

Съгласно законопроекта, Министерството на отбраната ще бъде задължено да публикува всички документи, свързани с разследването, съдебните дела и задържането на Епстийн и неговата бивша приятелка Гилейн Максуел, в срок от 30 дни от влизането в сила на закона. 

"Една прекрасна тайна": Писмото на Тръмп до Епстийн

С мярката се разпорежда и публикуването на полетните дневници и маршрути на Епстийн, както и свързаните с тях документи. Изключения ще бъдат допускани само за досиета, свързани с текущи разследвания, или в които е необходимо редактиране, за да се защити самоличността на жертвите или да се съхрани чувствителна информация. 

Епстийн бе намерен мъртъв в затворническата си килия в Ню Йорк през 2019 г. при неизяснени обстоятелства. Властите обявиха, че той се е самоубил. 

Тръмп поиска разсекретяване на стенограмите по делото "Епстийн"

Отдавна е известно, че в миналото Тръмп и Епстийн са били близки приятели. Тръмп обаче винаги е твърдял, че не е знаел за престъпленията на Епстийн и че отдавна е прекъснал връзките си с него. Преди Тръмп да се завърне в Белия дом за втория си президентски мандат, някои от най-близките му политически съюзници подхраниха конспиративни теории за начина, по който Вашингтон се е справил със случая около Епстийн, твърдейки, че в тези досиета е скрита потенциално инкриминираща информация, отбелязва Асошиейтед прес. 

Източник: Симеон Томов, БТА    
Епстийн Tръмп досиета
