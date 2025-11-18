„Тихо. Тихо, прасенце“ – Доналд Тръмп избухна срещу репортерка

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп предизвика повдигане на вежди по време на няколко напрегнати разправии с представители на пресата през уикенда, пише списание People.

По време на брифинг на 14 ноември във „Еър Форс 1“, докато летеше от Вашингтон до имението си Мар-а-Лаго във Флорида, Тръмп, разбира се,

беше попитан за документите по случая „Епстийн“

на фона на продължаващия натиск от Конгреса да бъдат публикувани останалите доказателства срещу покойния милиардер и осъден сексуален престъпник.

На 12 ноември демократите от Комисията по надзора към Камарата на представителите публикуваха три нови имейл кореспонденции от Епстийн, за които се твърди, че са получени от неговото имущество. В едно от съобщенията, между Епстийн и неговата лична довереница, Гислейн Максуел, Епстийн нарича Тръмп „онова куче, което не е залаяло“.

„(Редактирано име на жертвата) прекара часове в къщата ми с него, но никога не е бил споменаван“, добавя той. Максуел отговаря: „Мислех си за това…“.

В друг имейл, този път с биографа на Тръмп Майкъл Улф, Епстийн пише: „Тръмп каза, че ме е помолил да напусна клуба, никога не съм бил член“. „Разбира се, той знаеше за момичетата“, продължава той, визирайки слуховете, които Тръмп отрича, че Епстийн и Максуел са използвали Мар-а-Лаго, за да търсят потенциални жертви за трафик. „Тъй като той помоли Гислейн да спре“.

Говорейки пред репортери дни след публикуването на имейлите, Тръмп настоя: „Не знам нищо за това. Те щяха да го обявят преди много време“.

„Джефри Епстийн и аз имахме много лоши отношения в продължение на много години“,

добави той.

Trump Snaps at Reporter: "QUIET PIGGY".



After Asking if There's Anything Incriminating in the Epstein Files. pic.twitter.com/yQlX4z84F2 — No World System News (@lowfreqfilms) November 16, 2025

Когато репортерка извън кадър, по-късно идентифицирана като репортер на Bloomberg, започна да пита дали има нещо „инкриминиращо“ в имейлите на Епстийн, Тръмп насочи пръст към лицето ѝ. „Тихо. Тихо, прасенце“, каза той заплашително.

„Прасенце“ е обиден израз, за който се твърди, че е сред любимите на президента в миналото. По време на президентската кампания през 2016 г. бившата „Мис Вселена“ Алисия Мачадо, която печели титлата на 19 години, когато Тръмп е съ-собственик на организацията, твърди, че Тръмп я е заплашил, че ще ѝ отнеме титлата, след като напълняла.

„Той беше ужасен, толкова ме беше страх от него“, каза Мачадо тогава на испански. „Викаше ми през цялото време. Викаше ми: „Изглеждаш грозна“, „Изглеждаш дебела“. Понякога „си играеше“ с мен и казваше:

„Здрасти, Мис Прасенце“, „Здрасти, Мис Камериерка“.

Два дни след онзи момент във „Еър Форс 1“ Тръмп избухна и срещу друг репортер, който го попита за скорошното интервю на Тъкър Карлсън с крайнодесния подкастър Ник Фуентес.

„Е, струва ми се добър. Казвал е добри неща за мен през годините. Мисля, че е добър“, каза той по адрес на Карлсън. „Правили сме добри интервюта. Направих интервю с него, което имаше 300 милиона гледания“.

Когато репортерът започна да задава уточняващ въпрос, докато Тръмп още говореше, президентът отвърна: „Ще ми позволите ли да си довърша изявлението? Ти си най-лошият“. „Ти си от Bloomberg, нали?“ продължи той. „Ти си най-лошият. Не знам защо изобщо те държат на работа“.

След този брифинг президентът премина през моравата на Белия дом обратно към президентската резиденция и

изглежда мина покрай пилон, на който американското знаме беше спуснато до земята.

A clearly exhausted Trump returned to the White House tonight where the American flag is being allowed to lie on the ground. Fitting for this anti-America administration.



Fitting for this anti-America administration. pic.twitter.com/jifqFflVIS — That Gay Guy Candle Co. 🇺🇸 (@gayguycandleco) November 17, 2025

Снимката се разпространи широко в социалните мрежи от критици на президента, които поставиха под въпрос защо знамето сякаш е оставено да увисне. В раздел 1 от Кодекса за американското знаме се казва: „Знамето никога не трябва да докосва нищо под него, като земята, пода, вода или стоки“.

„Това е фалшива новина“, заяви говорителят на Белия дом Дейвис Ингъл пред People. „Красивото американско знаме на южната морава на Белия дом, което беше поставено наскоро от президента Тръмп, никога не е докоснало земята. Поради силните ветрове в неделя вечер в района на Вашингтон, знамето беше спуснато в специален контейнер от предпазливост по време на кацането на Marine One“.