Доналд Тръмп ще се срещне с "комуниста" Мамдани, новия кмет на Ню Йорк

20 ноември 2025, 09:15
Източник: Getty Images

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че утре, 21 ноември, ще се срещне с новоизбрания кмет на Ню Йорк Зохран Мамдани в Овалния кабинет на Белия дом, предадоха агенциите, като се позоваха на публикация на американския лидер в неговата социална мрежа "Трут Сошъл".

"Комунистическият кмет на Ню Йорк Зохран "Кваме" Мамдани поиска среща. Решихме тя да се състои в петък, 21 ноември, в Овалния кабинет на Белия дом", посочи Тръмп, отново повтаряйки невярното си твърдение, че Мамдани е "комунист" и поставяйки презимето на Мамдани Кваме в кавички (то идва от името на Кваме Нкрума, голяма фигура в борбата за независимост на Гана).

По време на неотдавна завършилата предизборна надпревара за кметското място в Ню Йорк Тръмп остро атакува Мамдани, който се яви на изборите като кандидат на демократите.

Новоизбраният 34-годишен кмет на Ню Йорк определя себе си като демократичен социалист.

Възможно е предстоящата среща да послужи за разведряване на отношенията между двамата след острата размяна на реплики по време на кметската надпревара. В последно време Тръмп стана по-толерантен към едно от основните предизборни послания на Мамдани, това животът на хората да стане по-поносим от финансова гледна точка предвид поскъпването му, отбелязват агенциите.

Тръмп възприе тази по-мека линия по темата след тежките изборни поражения на републиканците този месец освен в Ню Йорк и в щатите Джорджия, Ню Джърси, Пенсилвания и Вирджиния.

Зохран Мамдани е американски политик, избран за кмет на Ню Йорк през ноември 2025 г. като кандидат от Демократическата партия. Неговият избор е исторически, тъй като той става първият мюсюлманин, заемащ кметския пост на най-големия американски град. Като прогресивен кандидат, Мамдани привлече значително обществено внимание. След победата си той беше посрещнат с ентусиазъм като герой в Пуерто Рико, където посети джамия за традиционна петъчна молитва. Зохран Мамдани е син на известната режисьорка Мира Наир и е женен за илюстраторката Рама Сауаф Дуаджи. След избирането му, в интернет пространството се разпространяват фалшиви новини и конспиративни теории относно него, включително твърдения за подкрепа от терористични организации, които експерти по разузнаване и киберсигурност категорично опровергават.

Източник: Владимир Сахатчиев, БТА    
Доналд Тръмп Зохран Мамдани Среща Ню Йорк Кметски избори Белия дом Овален кабинет Политически отношения Демократичен социалист Републикански поражения
