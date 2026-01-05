Ето как да изядем коледната си елха

К оледните елхи са ядливи – кой би предположил? Всъщност идеята не е съвсем нова, тъй като един от членовете на екипа на Good Food Ireland преди години беше научен как да ароматизира органичен мед с пресен бор от коледна елха от полски приятел, който пък го бил научил от своята баба.
Преди да се впуснете в експерименти с коледната си елха в кухнята, трябва да знаете как е била отглеждана. Желателно е елхата да е отгледана без химическа намеса, без торове и пестициди. Ако не сте сигурни за произхода ѝ, не я използвайте за ядене.
Друг важен детайл е, че за готвене са най-подходящи елхите с меки иглички. Дръвчетата с остри иглички не са добра идея.
След като свалим украсите и светлините изгаснат за още една година, е време да използваме елхата по полезен начин в кухнята.
Съвети за това как да "изядете" коледната си елха тази година:
- Меден бор
Нарежете малки клончета от най-нежните връхчета на игличките. Смесете ги с органичен мед в стерилизирано бурканче и оставете поне един месец, за да се ароматизира.
- Чай от бор
Залейте игличките с вряла вода като обикновен чай. Прецедете и подсладете с мед, добавете пресен джинджифил и лимон, витамин C за зимата.
- Конфитюр от бор
Използвайте прецеден студен боров чай за приготвяне на сладък сироп и направете коледен конфитюр с аромат на бор. Задължително се желира с желатин. Подходящо е за меса, особено говежди бут.
- Риба върху канапе борови клончета
Нарязани, измити и изсушени клончета могат да се поставят в тава за печене, върху която да се сложи цяла риба - калкан или хек. Добавете масло и подправки и печете до готовност.
- Печено пиле с аромат на Коледа
Напълнете пилето с пресни борови клончета, половин глава лук и ябълка. Това ще ароматизира соса от печенето.
- Бор в хляба
Нарязаните меки иглички могат да се поръсят върху хляб за печене заедно със сол, за хрупкава коричка.
- Барбекю с бор
При планирано празнично барбекю, поръсете няколко иглички върху въглищата, за да ароматизирате храната с мирис на гора.
- Сьомга
Поставете клончета на дъното на суха тенджера, сложете решетка отгоре и наредете филетата. Покрийте и оставете на лек огън да се опуши.
И накрая, когато Коледа отмине и елхата е вече в лошо състояние, изгорете клончетата на открит огън. Дори и сухата елха ще изпрати прекрасни аромати в къщата - приятно и полезно приключение за вашата инвестиция!