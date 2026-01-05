Любопитно

Ето как да изядем коледната си елха

Коледната елха може да се използва и в кухнята – за чай, мед, конфитюр и ароматизиране на месо и риба. Важно е дръвчето да е отглеждано без химикали и с меки иглички, иначе не е подходящо за консумация

5 януари 2026, 15:24
Ето как да изядем коледната си елха
Източник: IStock

К оледните елхи са ядливи – кой би предположил? Всъщност идеята не е съвсем нова, тъй като един от членовете на екипа на Good Food Ireland преди години беше научен как да ароматизира органичен мед с пресен бор от коледна елха от полски приятел, който пък го бил научил от своята баба. 

Преди да се впуснете в експерименти с коледната си елха в кухнята, трябва да знаете как е била отглеждана. Желателно е елхата да е отгледана без химическа намеса, без торове и пестициди. Ако не сте сигурни за произхода ѝ, не я използвайте за ядене.

Друг важен детайл е, че за готвене са най-подходящи елхите с меки иглички. Дръвчетата с остри иглички не са добра идея.

След като свалим украсите и светлините изгаснат за още една година, е време да използваме елхата по полезен начин в кухнята.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Съвети за това как да "изядете" коледната си елха тази година:

  • Меден бор

Нарежете малки клончета от най-нежните връхчета на игличките. Смесете ги с органичен мед в стерилизирано бурканче и оставете поне един месец, за да се ароматизира.

Източник: iStock
  • Чай от бор

Залейте игличките с вряла вода като обикновен чай. Прецедете и подсладете с мед, добавете пресен джинджифил и лимон, витамин C за зимата.

Източник: istock
  • Конфитюр от бор

Използвайте прецеден студен боров чай за приготвяне на сладък сироп и направете коледен конфитюр с аромат на бор. Задължително се желира с желатин. Подходящо е за меса, особено говежди бут.

Източник: Thinkstock
  • Риба върху канапе борови клончета  

Нарязани, измити и изсушени клончета могат да се поставят в тава за печене, върху която да се сложи цяла риба - калкан или хек. Добавете масло и подправки и печете до готовност.

Източник: iStock
  • Печено пиле с аромат на Коледа 

Напълнете пилето с пресни борови клончета, половин глава лук и ябълка. Това ще ароматизира соса от печенето.

Източник: iStock/Getty Images
  • Бор в хляба 

Нарязаните меки иглички могат да се поръсят върху хляб за печене заедно със сол, за хрупкава коричка.

Източник: iStock/Getty Images
  • Барбекю с бор

При планирано празнично барбекю, поръсете няколко иглички върху въглищата, за да ароматизирате храната с мирис на гора.

Източник: iStock
  • Сьомга

Поставете клончета на дъното на суха тенджера, сложете решетка отгоре и наредете филетата. Покрийте и оставете на лек огън да се опуши.

И накрая, когато Коледа отмине и елхата е вече в лошо състояние, изгорете клончетата на открит огън. Дори и сухата елха ще изпрати прекрасни аромати в къщата - приятно и полезно приключение за вашата инвестиция!

Източник: iStock
Източник: goodfoodireland    
Безопасни ли са маслините за котките

Безопасни ли са маслините за котките

