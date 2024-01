След операцията на Кейт: Крал Чарлз призна за проблеми със здравето

К рал Чарлз ще бъде подложен на лечение за увеличена простата.

„Подобно на хиляди мъже всяка година, кралят е търсил лечение за увеличена простата“, обяви Бъкингамският дворец в изявление в сряда.

„Състоянието на Негово Величество е доброкачествено и той ще отиде в болница следващата седмица за коригираща процедура.“ Те добавиха:

„Публичните ангажименти на краля ще бъдат отложени за кратък период на възстановяване“.

Известно е, че 75-годишният крал е искал да сподели диагнозата си, за да насърчи мъжете, които може да изпитват симптоми, да се прегледат. Чарлз ще може да изпълни своите конституционни изисквания и задължения през това време, казва кралски източник.

Новините за здравето на крал Чарлз дойдоха само часове след като дворецът Кенсингтън разкри, че снаха му Кейт Мидълтън е била хоспитализирана, след като е претърпяла "планирана коремна операция" във вторник.

„Операцията беше успешна и се очаква тя да остане в болница от 10 до 14 дни, преди да се върне у дома, за да продължи възстановяването си“, се казва в изявлението.

„Въз основа на настоящите медицински съвети е малко вероятно тя да се върне към обществените задължения преди Великден.“

„Принцесата на Уелс оценява интереса, който това изявление ще предизвика. Тя се надява, че обществеността ще разбере желанието ѝ да поддържа колкото се може повече нормалност за децата си; и желанието ѝ личната ѝ медицинска информация да остане поверителна“, продължава изявлението.

„Следователно дворецът Кенсингтън ще предоставя актуална информация за напредъка на Нейно кралско височество само когато има важна нова информация за споделяне.“

„Принцесата на Уелс иска да се извини на всички засегнати за факта, че трябва да отложи предстоящите си ангажименти. Тя очаква с нетърпение да възстанови колкото се може повече, възможно най-скоро“, добавиха те.

