С едмица след като тръбопроводът "Северен поток“ експлодира, служителите на скандинавска делегация в Брюксел напуснаха разузнавателния брифинг в посолството си, впечатлени от нивото на подробности, които бяха получили толкова скоро след атаката, пише The Times в материал, цитиран от Агенция "Фокус“.



Това не е било извършено от американците, руснаците или поляците, очевидно им е казала тяхната разузнавателна служба, а от частно начинание с произход от Украйна. Беше им казано, че това няма да се оповестява публично и за да се отклонят всякакви въпроси защо официалното разследване на унищожаването на руско-германския тръбопровод се движи толкова бавно.



Името на заподозрения частен спонсор, украинец, който не е свързан с правителството на президента Зеленски, циркулира в разузнавателните среди от месеци, но не се разкрива.



Представители на НАТО, изглежда, са искали да защитят Украйна от публичен спор с Германия, която тогава обмисля дали да достави жизненоважна военна помощ, включително танкове Leopard 2 и системи за противовъздушна отбрана IRIS-T.

Украйна отрече връзка с взрива на „Северен поток“



Това е съвсем справедливо – те вероятно са знаели кой е отговорен преди президентската администрация или министерството на отбраната в Киев, които са били заслепени от доклада и яростно отричат да са замесени.



Подобно съчувствие предвещава продължаване на подкрепата на Киев от страна на правителствата на НАТО, докато тя се опитва да удържи безмилостната руска офанзива в Донбас и да си върне земите, изгубени от нашествениците. Общественото мнение обаче е нещо по-непостоянно и в Германия подкрепата за въоръжаване на Украйна вече е на ръба на бръснача.

🔎 Analysis: West kept schtum on the Nord Stream attack to protect Ukraine https://t.co/bbvQ4HvkAq