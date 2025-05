Тежка катастрофа с босненски автобус в Хърватия

Д вама души загинаха, а 29 други бяха приети в болница при тежък пътен инцидент, станал около 3 часа сутринта в неделя на магистрала А3 Загреб – Липовац, между Поповача и Криж в Централна Хърватия, предаде ХИНА. В катастрофата са участвали автобус и автомобил, които са били с босненски регистрационни номера, според полицията в окръг Сисак-Мославина.

Спешната медицинска помощ е реагирала бързо, като е изпратила десет екипа на мястото на инцидента – шест от окръг Сисак-Мославина и три от окръг Загреб, съобщи хърватското Министерство на здравеопазването.

Министърът на здравеопазването на Хърватия Ирена Хръстич заяви на пресконференция в северния адриатически град Пула, че общо ранените са 31 души, като двама от тях не се нуждаят от болнично лечение. Останалите 29 души са откарани в няколко болници за по-нататъшни медицински грижи. Никой от хоспитализираните пациенти не е в животозастрашаващо състояние.

Хръстич отбеляза, че петима от ранените са били оперирани предимно заради костни и ставни травми.

„Според първоначалните оценки около една трета от ранените са получили по-сериозни наранявания, докато други все още се подлагат на диагностична оценка. В момента няма животозастрашаващи наранявания“, каза тя.

