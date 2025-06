Тежка катастрофа с автобус с украинци във Франция, има загинали

А втобус, в който са пътували украинци, катастрофира в Северозападна Франция, като по данни на местните власти са загинали четирима души, предаде ДПА.

Единадесет души са тежко ранени, а 34 са с леки наранявания, съобщиха властите от департамента Сарт. В превозното средства са пътували младежи и възрастни от Украйна, се посочва още в съобщението.

🇺🇦🇫🇷 A group of Ukrainian teenagers were involved in a road accident in northwestern France on Friday. The bus carrying the children overturned on a highway in the Sarthe region, - BBC



💔 Four people died, 11 were seriously injured and hospitalized. pic.twitter.com/9FqsE3Mm89