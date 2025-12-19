Полицията задържа седем души след атаката на еврейски фестивал край Сидни

"Или пари днес, или кръв утре" - ключова среща на ЕС за финансиране на Украйна със замразени руски активи

А встралийската полиция съобщи, че е задържала седем души, за които се смята, са идеологически свързани с извършителите на масовото убийство на плажа Бондай в Сидни в първата вечер от еврейския празник Ханука, предаде Ройтерс.

Кървавата атака на плажа Бонди - следи към „Ислямска държава“

При нападението, извършено от двама въоръжени мъже, бяха убити 15 души, а над 40 бяха ранени. Нападателите бяха идентифицирани като баща и син на име Навийд и Саджид Акрам. Бащата бе застрелян от полицията, а синът бе тежко ранен и бе настанен в болница.

LATEST: Australian police, acting on ASIO intelligence, detained seven men in south-west Sydney en route to Bondi Beach to thwart a potential violent act, amid national alerts following the December 14 Hanukkah shooting that killed 15 people. pic.twitter.com/YbhRoyDJkm — Video Forensics (@Video_Forensics) December 18, 2025

"Нямаме категорични данни за връзки между лицата, които извършиха тези зверства, и задържаните в четвъртък, освен потенциални общи черти в някои схващания", заяви заместник-началникът на полицията в Южен Уелс Дейв Хъдсън в интервю за "Ей Би Си рейдио" (ABC Radio). Той добави, че при претърсванията на седемте заподозрени е открит един нож, но не и огнестрелни оръжия.

Терористичната гурпировка "Ислямска държава" публикува в в "Телеграм" изявление, в което определи масовото убийство в Сидни като "повод за гордост", но не пое изрично отговорност за нападението, отбелязва Ройтерс.

Междувременно представители на австралийската еврейска общност тази сутрин се събраха на плажа Бондай за да почетат 15-те жертви на атаката, която австралийските власти определиха като най-смъртоносната в страната за последните 30 години. Имената на жертвите бяха произнесени в молитва, докато във водата влизаха плувци, за да демонстрират солидарност.

POST BONDI BEACH TERROR ATTACK



Australian police confirms that they 7 men they arrested this morning in Sydney after ramming their car have ideological connections to the Bondi Beach terrorists.



They need to get into the "places" where people are being radicalized and given… https://t.co/E5NxWMmaxU pic.twitter.com/PNd1oIFQnO — India Strikes YT 🇮🇳 (@IndiaStrikes_) December 19, 2025

Общностните лидери описаха подкрепата като дълбоко трогателна на фона на засилените страхове от нарастващия брой антисемитски инциденти от началото на войната в ивицата Газа.

Стрелба на плажа Бонди в Сидни, най-малко 10 загинали и 11 ранени (ВИДЕО)

"През последните две години много хора се питаха дали все още сме добре дошли тук, в Австралия, защото всяка седмица виждахме хора, които призоваваха за нашата смърт по улиците", каза равин Йосеф Айхенблат от Централната синагога в Сидни за "Ей Би Си нюз" (ABC News) след възпоменателното събитие. "Затова беше толкова утешително да видим излиянието на любов и подкрепа. Това е наистина много терапевтично", добави той.