Джесика Алба показа снимки с новото си гадже - звездата на Marvel Дани Рамирес

Д жесика показа снимки с новото си гадже - звездата на Marvel Дани Рамирес в сряда чрез пост в социалните мрежи, който показа двойката в Маями, съобщи Hello! .

44-годишната актриса сподели серия от снимки от последното си пътуване до Флорида, където се отбила да види приятелката си Кели Роуланд на концерт. Тя бе придружена от актрисата Кейт Босуърт, както и от гаджето си Дани, който на една от снимките от концерта се шегуваше, като я захапа за косата.

Jessica Alba, 44, steps out with new boyfriend Danny Ramirez, 33, amid Miami getaway https://t.co/oxZRQNUBX5 — HELLO! (@hellomag) December 19, 2025

Джесика впечатли с черна мини рокля за вечерното излизане, с тънки презрамки и дълбоко деколте. Тя допълни визията си с големи обеци халки и висулка, която падаше до талията й.

Актрисата от „Фантастичната четворка“ добави и снимка, на която Дани, Кейт и тя похапват заедно, както и кадър на двойката, държаща се за ръце, докато се разхождат по плажа.

Джесика Алба и Каш Уорън Източник: GettyImages

„Маями“, написа Джесика към публикацията, а феновете й в коментарите я хвалеха за връзката с Дани. „Дани Рамирес, добре изиграно, сър!“ написа един фен, а друг добави: „Толкова е хубаво да те видим заобиколена от любов“.

Трети коментира: „Какъв късметлия е този човек“, а четвърти: „О, тя е влюбена!“.

Джесика бе забелязана с 33-годишния актьор през юли, когато двамата бяха заснети, връщайки се от пътуване до Канкун, Мексико.

Малко след това започнаха да се срещат публично и дебютираха заедно на червения килим през октомври на премиерата на „Valentina“ в Лос Анджелис. Джесика след това сподели снимка в Instagram, на която двамата слизат по стълби към плажа, подсказвайки, че Дани я е последвал в Байрон Бей, Австралия, където тя снимала.

Романтиката им започна след раздялата на Джесика с мъжа й от 16 години, Кеш Уорън. Бившата двойка, която има деца – Хонор, 17 г., Хейвън, 14 г., и Хейс, 7 г., – се раздели през декември 2024 г., а звездата от „Honey“ обяви новината месец по-късно.

TBT = Lovebirds! Jessica Alba And Danny Ramirez Pack On The PDA During Soho Stroll In NYC



© Scoop Hunter | #thescoopinbox #scoophunters @backgrid_usa pic.twitter.com/soEn2l9zet — The Scoop Inbox (@TheScoopInbox) December 4, 2025

„Бях на пътешествие на себереализация и трансформация в продължение на години – както като индивид, така и в партньорство с Кеш“, написа тя в Instagram. „Горда съм с това как израснахме в брака си през последните 20 години и сега е време да започнем нова глава на растеж и еволюция като личности“.

„Продължаваме напред с любов, доброта и уважение един към друг и винаги ще бъдем семейство. Нашите деца остават най-големият ни приоритет и молим за личното ни пространство в този момент“.

Джесика и Кеш остават приятели след раздялата си и често се виждат на семейни събития с децата. Кеш дори одобри Дани през юли, като каза пред TMZ: „Щастлив съм за нея. Не го познавам, но изглежда като добър човек“.

Дани Рамирес е участвал в няколко големи холивудски продукции като „Top Gun: Maverick“ с Том Круз, „The Falcon and the Winter Soldier“ на Marvel и „Captain America: Brave New World“. Той също участва с Педро Паскал във втори сезон на сериала на HBO „The Last of Us“.

Дани е израснал в Маями и е с мексикански и колумбийски произход, докато Джесика е от Калифорния и има мексиканско наследство.