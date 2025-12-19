България

Ужас в София, мъж споделял порно с деца

19 декември 2025, 15:24
Ужас в София, мъж споделял порно с деца
Източник: Булфото

М ъж на 29 години е задържан по подозрение за разпространение на порнографско съдържание с участието на малолетни деца. От адреса в София, на който е регистриран обвиняемият, е засечен IP адрес, който се e използвал за споделяне на въпросните материали. Това съобщи пред NOVA Ивайло Величков, началник на столичното Трето районно управление.

Задържаха мъж в София за порно с непълнолетни

Обектът на местожителство е претърсен и са иззети редица вещи - лаптопи и носители на порнографските материали.

Операцията е проведена съвместно между Столичната полиция и дирекция "Киберпрестъпност".

Видеата са сваляни от чуждестранни сайтове и са споделяни с торент клиенти. Все още няма информация дали деца от български произход са участвали във видеата.

Обвиниха 36-годишен мъж за разпространение на порнографски материали с деца

По случая вече тече разследване и е образувано досъдебно производство. Обвиняемият е задържан за 24 часа и предстои случаят да бъде докладван на Районна прокуратура

София киберпрестъпност порнографско съдържание
Последвайте ни
Увеличиха присъдата за убийството на Митко от Цалапица

Увеличиха присъдата за убийството на Митко от Цалапица

Принц Хари и Меган Маркъл продават вечеря с тях за 100 000 долара

Принц Хари и Меган Маркъл продават вечеря с тях за 100 000 долара

Путин: Европа да се обедини към Русия или да изчезне

Путин: Европа да се обедини към Русия или да изчезне

Ужас в София, мъж споделял порно с деца

Ужас в София, мъж споделял порно с деца

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Най-подходящата порода куче спрямо личността и начина ви на живот

Най-подходящата порода куче спрямо личността и начина ви на живот

dogsandcats.bg
Протести в София и редица градове тази вечер
Ексклузивно

Протести в София и редица градове тази вечер

Преди 21 часа
Кражба на над 3,2 млн. лв. от болница в Пловдив
Ексклузивно

Кражба на над 3,2 млн. лв. от болница в Пловдив

Преди 20 часа
Ново скандално желание на Тръмп ще разтърси САЩ
Ексклузивно

Ново скандално желание на Тръмп ще разтърси САЩ

Преди 19 часа
Ескалация, огън и сблъсъци в сърцето на Европа
Ексклузивно

Ескалация, огън и сблъсъци в сърцето на Европа

Преди 22 часа

Виц на деня

Съпругът ми замина в командировка. Сега цялата мъжка работа се стовари върху мен. Лежа на дивана, гледам филми, пия вино. Тежко е, но няма как,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Поклонението пред Боян Радев ще е в понеделник</p>

Поклонението пред Боян Радев на Националния стадион в понеделник

България Преди 15 минути

Легендарният спортист, колекционер и дарител, си отиде от този свят вчера на 83-годишна възраст

Gen Z в България: Не просто протести, а събуждане на гражданското общество

Gen Z в България: Не просто протести, а събуждане на гражданското общество

България Преди 59 минути

В епизода на "Телеграфно подкастът" гостите Ивайло Динев и Мариела Иванова обсъждат протестите на поколението Gen Z в България и по света

Джесика Алба

Джесика Алба показа снимки с новото си гадже - звездата на Marvel Дани Рамирес

Любопитно Преди 1 час

Джесика Алба, 44, показа новото си гадже, актьора от Marvel Дани Рамирес, 33, в Маями- двойката бе забелязана на концерт и плаж, след раздялата на Джесика с Кеш Уорън, феновете поздравиха звездата за новата ѝ връзка

Внимание, шофьори, самокатастрофирал камион ограничи движението между София и Своге

Внимание, шофьори, самокатастрофирал камион ограничи движението между София и Своге

България Преди 1 час

Инцидентът е станал в района на Луково (при километър 65)

Стоян Саладинов в "Телеграфно подкастът": Опасността за Бойко Борисов от Сретен Йосич не е отминала

Стоян Саладинов в "Телеграфно подкастът": Опасността за Бойко Борисов от Сретен Йосич не е отминала

България Преди 1 час

Основната теза на Стоян Саладинов, участник в ареста на Сретен Йосич в България, е, че опасността за Борисов, свързана с Йосич, не трябва да се подценява

Разследват смъртта на българин, починал в американски затвор

Разследват смъртта на българин, починал в американски затвор

България Преди 2 часа

Служители на Имиграционната и митническа служба на САЩ са уведомили Комисията по вътрешна сигурност на Сената за трагичния инцидент

Турция пресече трафик на 163,9 кг хероин за България

Турция пресече трафик на 163,9 кг хероин за България

Свят Преди 2 часа

Наркотикът е разкрит в ТИР

Обявиха ваканцията на депутатите за Коледа и Нова година

Обявиха ваканцията на депутатите за Коледа и Нова година

България Преди 2 часа

Следващото редовно пленарно заседание е на 14 януари

<p>Мъж загина&nbsp;при пожар в Русе</p>

Пожар в апартамент в Русе, откриха овъглено тяло на мъж

България Преди 2 часа

Причините за възникването на пожара и обстоятелствата около настъпилата смърт са в процес на изясняване

<p>Разкриха подробности за кражбата на 3,2 млн. лева от болница в Пловдив</p>

Случаят с кражбата на 3,2 млн. лева от болница в Пловдив е свързан с промяна на управителите на дружества

Свят Преди 3 часа

Работата по досъдебното производство продължава, като се събират документи по отношение на собствеността на болничното заведение

<p>ИД призова за атентати в страните от Запада</p>

"Ислямска държава" призова за атентати в страните от Запада

Свят Преди 3 часа

Наблюдатели на дейността на групировката, цитирани от медиите, отбелязват, че подобен ясен призив е рядкост за ИД

<p>Какво ще стане с левовете след еврото</p>

БНБ сама ще реже левовете след Нова година, монетите отиват на скрап

България Преди 3 часа

Изображенията върху сегашните стотинки първо ще се изтрият, а полученият метал ще се продаде

Питър Грийн

Кръв навсякъде, наранявания по тялото и мистериозна бележка – смъртта на Питър Грийн

Свят Преди 3 часа

Източници от правоохранителните органи твърдят в четвъртък, че тялото на актьора е имало „някои наранявания, но все още не е ясно как са възникнали“

Защо Дженифър Лорънс казва, че е „тъжно“, че Леонардо ди Каприо няма дъщеря

Защо Дженифър Лорънс казва, че е „тъжно“, че Леонардо ди Каприо няма дъщеря

Любопитно Преди 3 часа

Разговорът между Дженифър Лорънс и Леонардо ди Каприо за Variety стана популярен заради нейна небрежна реплика за бащинството му, която предизвика смях, неловкост и бурни реакции в социалните мрежи

Зеленски се среща с полския президент Навроцки

Зеленски се среща с полския президент Навроцки

Свят Преди 3 часа

Очаква се, че след разговори на четири очи между държавните глави, както и срещи в състав пълни делегации, президентите ще дадат съвместна пресконференция

Мария Цънцарова

Мария Цънцарова и Златимир Йочев може би слизат от екрана

България Преди 4 часа

Всичко от днес

От мрежата

Подготовка на котката за кастрация - кога трябва се спре приемът на вода и храна

dogsandcats.bg

Кучето ми отказва да яде гранули, какво да правя?

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

Лили Иванова белязала първата среща на Невяна Владинова и Георги от „Игри на волята“ (ВИДЕО)

Edna.bg

Ким Кардашиян се срина заради адвокатския изпит и си сецна гърба: „Адски е изтощително, едва ходя“!

Edna.bg

Кошмар застигна героят за ПСЖ от Междуконтиненталната купа

Gong.bg

Любо Ганев със съвет какво да подарим за Коледа

Gong.bg

Нюзрумът на NOVA отличи най-добрите в екипа си (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Задържаха мъж за споделяне на порнографски файлове с малолетни

Nova.bg