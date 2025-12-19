Свят

"Това не е фарс": Световни медии коментират протестите в България

"Последните събития оставят страната членка на ЕС без бюджет за следващата година и без редовно правителство"

19 декември 2025, 06:53
"Или пари днес, или кръв утре" - ключова среща на ЕС за финансиране на Украйна със замразени руски активи
Д есетки хиляди хора изпълниха в четвъртък улиците на българската столица и други големи градове, призовавайки за честни избори и независима съдебна система, способна на ефективна борба с масовата корупция, пише Асошиейтед прес.

Демонстрациите в София и други градове последваха протестите от миналата седмица, които бяха предизвикани от плановете на правителството да въведе по-високи данъци и да увеличи държавните разходи. По-късно правителството оттегли спорния бюджет за 2026 г. и в крайна сметка се поддаде на исканията на хората и подаде оставка, припомня американската агенция.

Последните събития оставят страната членка на ЕС без бюджет за следващата година и без редовно правителство, точно преди България да се присъедини към еврозоната. Сега се очаква президентът Румен Радев да назначи временно правителство и да определи датата за следващите предсрочни избори – осмите от 2021 г., пише още Асошиейтед прес

Хората днес настояха за честни и свободни избори, които да не бъдат компрометирани от купуване на гласове и фалшифициране на резултатите, както при предишната кампания, добавя агенцията.

В основата на недоволството на протестиращите е ролята на българския политик и олигарх Делян Пеевски, който е санкциониран както от САЩ, така и от Обединеното кралство, и чиято партия "ДПС – Ново начало" подкрепи коалиционното правителство в оставка, водено от партията ГЕРБ на бившия премиер Бойко Борисов, отбелязва АП.

Ройтерс също посочва, че основните призиви на участниците в тазвечершните протести са били насочени към организирането на честни избори и провеждането на съдебна реформа, с която да се реши проблемът с корупцията.

Протестиращите държаха български и европейски знамена. На един плакат беше написано: "Това не е фарс", разказва британската новинарска агенция.

Президентът Румен Радев провежда консултации с парламентарно представените партии, но ако те откажат или не успеят да сформират правителство, той ще назначи временен кабинет и ще насрочи предсрочни избори, отбелязва Ройтерс. България, която е членка на НАТО, произведе седем парламентарни вота през последните четири години, добавя агенцията.

След масови протести по-рано този месец правителството оттегли бюджета си за 2026 г., който бе първият, изготвен в евро. Опозиционните партии и други организации заявиха, че протестират срещу плановете за увеличаване на социалноосигурителните вноски и данъците върху дивидентите, за да могат да бъдат финансирани по-големите държавни разходи, пише още Ройтерс.

Източник: БТА, Николай Велев    
Протести Честни избори Корупция Съдебна реформа Правителство в оставка Предсрочни избори Държавен бюджет Делян Пеевски Еврозона България
Преди 12 часа
