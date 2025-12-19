Стоян Саладинов в "Телеграфно подкастът": Опасността за Бойко Борисов от Сретен Йосич не е отминала

С тоян Саладинов, участник в ареста на Сретен Йосич в България, споделя детайли от операцията и подчертава продължаващата заплаха за Бойко Борисов. В "Телеграфно подкастът" той разказва за участието си в задържането на Йосич, обучението на Борисов и други лица, както и за ролята си в охраната на Владимир Путин по време на визита му в страната. Основната теза на Саладинов е, че опасността за Борисов, свързана с Йосич, не трябва да се подценява и не е безопасно да се смята за отминала.

Арестът на Сретен Йосич

Саладинов описва ареста на Сретен Йосич като операция, която започнала по време на тренировка. "Има неща, за които времето няма значение, както като вълнение и изживяване. Няма давност в това. По време на едно занятие ни вдигат под тревога. Отиваме на малък инструктаж, защото при нас всичко става много бързо. И започнаха да ни разказват колко е страшен Сретен Йосич, какъв убиец е. Така тренировката се оказа истинска. Вдигаме се и отиваме, какво да ме е страх? Какъв Сретен бе? Колкото ми казват, че е по-страшен, толкова по-малко ме е страх. Викам, елате да я видим тая мишка. Аз съм световен шампион и съм командос. Какъв страх? Не знам какво е това."

Той подчертава, че Йосич не оказал съпротива. "Окаже ли съпротива, е мъртъв. Няма такъв жив останал. Това са особено опасни престъпници, изнасилвачи, убийци. Няма да се мре, айде, не ме интересува никой. Боклуците на обществото ние ги чистим." Саладинов споменава, че по време на инструктажа екипът бил нетърпелив да действа. "Докато ни обясняват колко е страшен, ние вече нямаме търпение да тръгнем и да го видим колко е страшен. Не можа да мръдне."

По време на операцията Саладинов отбелязва детайл с куче на мястото. "Сега ще ти разкажа нещо. Спираме. Отпред имаше куче. Кучетата, изобщо животните, усещат кога идва смъртта. Кучето ни усети, не излезе. Огромно куче. Вълча порода. Обучено да пази. Не излезе от къщичката си по време на задържането."

Опасността за Бойко Борисов

На въпрос дали опасността за Бойко Борисов е отминала, Саладинов отговаря категорично. По време на ареста Борисов бил главен секретар на МВР, а през годините службите получавали оперативни сигнали, че Йосич готви покушение срещу него. "Никога не трябва да се подценява това нещо. Не е безопасно."

Тази част от разказа подчертава продължаващия риск, свързан с минали събития. Саладинов не предоставя допълнителни детайли за конкретни сигнали, но подчертава необходимостта от бдителност. Той свързва ареста директно с ролята на Борисов в МВР и потенциалните последствия от операцията.

Обучението на Борисов, Тонев и други

Саладинов разкрива, че е тренирал Бойко Борисов в бойни спортове. "Той беше много добър каратист, аз съм го тренирал. И сега много се обичаме. Това е единственият човек, който ми вика братиньо. Той си го е решил, защото много ме обича."

Също така, той е обучавал ген. Емил Тонев, сега шеф на НСО. "Ген. Емил Тонев, сега шеф на НСО, също е мой възпитаник. Той беше по кикбокс европейски шампион. Главният инструктор на НСО също."

Саладинов споменава и други лица, които е тренирал, включително Златко Баретата, братя Галеви и братята Васил и Георги Илиеви. "И Златко Баретата съм тренирал. При мен е постъпил. Много голям пич. Аз не съм съдия. Братя Галеви също. Братята Васил и Георги Илиеви."

За охраната на Владимир Путин по време на визитата му в България Саладинов е избран лично. "За охраната на Путин ме избра лично. Познавам личния му треньор, с който сме тренирали."

Съвет към младите

В края на подкаста Саладинов се обръща към младите хора. "Искам да им кажа на младите хора, кумирите да са им добрите хора, истинските хора, с моралните ценности, които помагат, които даряват, които са успели в живота, които имат стабилни семейства и деца, а не мутри като Сретен Йосич, престъпник, убивал, отвличал за пари."

Този съвет подчертава контраста между престъпници като Йосич и лица с положителни качества. Саладинов подчертава важността на избора на модели за подражание, базирани на морал и успех.