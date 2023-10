Терорът "Хамас": Братята, организирали фестивала в Израел, са сред жертвите и изчезналите

Д веста и седемдесет тела са открити на мястото, на което в пустинята в Южен Израел, близо до ивицата Газа, беше организиран музикален фестивал, атакуван от бойци на "Хамас" в събота сутринта, предаде Франс прес, като се позова на нови актуализирани данни.

Фестивалът е бил организиран от Ошер и Михаел Вакнин, които искали да възхвалят любовта, приятелството и безкрайната свобода. Фестивалът се е зародил преди 20 години в Бразилия. Сега братята близнаци Ошер и Михаел са искали да го пренесат за първи път на израелска територия. На пръв поглед миналия петък опитът им е бил успешен. 3500 зрители, три сцени, много чужденци - всичко е говорело за едно парти, което ще приключи добре, насред пустинята в Негев, на пет километра от границата с ивицата Газа.

Всичко свършва обаче при изгрев слънце в събота, в 6,30 ч. По високоговорителите отекват предупреждения, призоваващи хората да се съберат на групи. В далечината се чува глух тътен. Постепенно отекват взривове от първите ракети, изстреляни от "Хамас". Те са прехванати от израелската система за противовъздушна отбрана "Железен купол". А зрителите на феста си мислят, че няма повод за безпокойство. Повечето израелци сред зрителите са свикнали с изстрелването на ракети от Газа.

Българин разказа как е избягал от „Хамас” (ВИДЕО)

Множеството тъкмо започва спокойно да се разпръсква, когато се оказва, че нещата не са толкова обичайни. Сред зрителите се появяват въоръжени мъже. Някои от тях се приземяват с делтапланери, докато други пристигат с мотоциклети и джипове. Тогава паниката обхваща всички, разказват Ефраим Мордехайев, 23-годишен израелски войник, който е бил сред публиката на фестивала.

Следва буквално лов на хора. Нападателите методично избиват всеки, който пресече пътя им, не пощадяват никого. Охранителите и полицаите, присъстващи на мястото, не успяват да се справят и са взети под прицел.

Heartbreaking call between father and daughter amid Israel-Hamas conflict



"Yuvali, act dead...": Parents tell their daughter who was present at the music festival when the Hamas attack took place.



These are pre-planned, premeditated crimes against humanity and Jewish… pic.twitter.com/MtfdL6F2P6