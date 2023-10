"Хамас" подложи на масиран ракетен удар Тел Авив в отговор на израелските въздушни удари

"Хамас" подложи днес на масиран ракетен удар Тел Авив в отговор на израелските въздушни удари "срещу цивилни" в два бежански лагера в Газа, съобщи радикалната палестинска групировка, предаде БНР .

"Бригадите Изедин ал Касам" (въоръженото крило на движението – б.р.) изстреляха ракети към Тел Авив в отговор на ударите срещу цивилни в лагерите Ал Шати и Джабалия", обяви "Хамас" в електронно съобщение до журналисти.

Кризисното правителство на Израел се зарече да изтрие "Хамас" от лицето на земята

Кореспонденти на АФП съобщиха за десетки въздушни удари в рамките на 30 минути днес сутринта в посока лагера Ал Шати и към северната част на Ивицата Газа.

⚡️The Izz ad-Din al-Qassam Brigades, the militant wing of the Hamas movement, said it had shelled Tel Aviv's Ben Gurion airport. pic.twitter.com/2xy3OroarL