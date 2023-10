Червеният кръст е в контакт с "Хамас", за да постигне освобождаването на заложници

М еждународният комитет на Червения кръст е в контакт с "Хамас" и израелските власти, за да постигне освобождаването на заложници, взети време на атаката на ислямисткото движение в събота, предаде Франс прес, като се позова на изявление на Комитета.

МКЧК призовава двете страни да намалят страданията на цивилните. "В качеството си на неутрален посредник ние сме готови да извършим хуманитарни визити, да улесним комуникацията между заложниците и членовете на техните семейства и да улесним всяко евентуално освобождаване", подчертава в изявлението Фабрицио Карбони, регионален директор на МКЧК за Близкия изток.

Кризисното правителство на Израел се зарече да изтрие "Хамас" от лицето на земята

Взимането на заложници е забранено от международното хуманитарно право и всеки задържан като заложник трябва незабавно да бъде освободен, припомня Карбони.

Десетки израелци и чужденци, военни, цивилни, деца и жени, са в ръцете на "Хамас" в ивицата Газа след неговата офанзива в Израел през уикенда. Израелските власти говорят за 150 заложници, а десетки хора все още се водят за изчезнали, докато тела на жертвите на атаката са в процес на идентификация.

МКЧК изрази безпокойство и за съдбата на цивилните в ивицата Газа, бомбардирана от израелските сили в отговор на атаката на "Хамас".

Today we received news that @PRCS medics were killed with live ammunition while performing their life-saving work.

This is unacceptable.

We offer our sincere condolences to staff and their loved ones.

We condemn all attacks on healthcare workers and first responders.