"Мама и татко са мъртви. Моля, помогнете!": Шокът в Израел

А рон Троен е в шок, едва говори - сестра му и зет му са били убити при изненадващата атака на Хамас край ивицата Газа. Хамас е определен за терористична организация от Израел, ЕС и САЩ, пише DW.

"Сестра ми Шахар и съпругът ѝ Шломи бяха брутално ликвидирани, след като терористите влязоха в техния кибуц и минаваха от къща на къща, избивайки систематично всички", разказва Троен пред ДВ. Той говорил по телефона с племенника си Ротем малко след случилото се. Бащата на Ротем - Шломи, учител по музика, бил убит, докато се е опитвал да блокира вратата към бомбоубежището в къщата. Повечето къщи в граничната зона на Газа разполагат с такива помещения за предпазване от ракети и гранати. "Майката на момчето го хвърлила на леглото и го покрила с тялото си, за да го защити. Тя била убита и Шломи също бил убит", продължава Арон Троен. Синът Ротем, който е на 16 години, бил ранен в стомаха и повече от половин час лежал под майка си, преструвайки се на мъртъв.

"Разбрахме за това чак след като той ни написа: "Мама и татко са мъртви. Моля, помогнете!", разказва Троен.

We debated whether or not to share these horrific images, but the world needs to know what we are up against.



These aren’t “freedom fighters”. They are Hamas terrorists, but no different than ISIS terrorists.



Same tactics, different names.



Hamas = ISIS pic.twitter.com/nLGykHQ10y