Танкер и морето горят край руския град Сочи

П етролен танкер беше обхванат от голям пожар край бреговете на Сочи, съобщават руски медии.
Запаленият кораб е в близост до пристанището, а гъст дим се вижда от километри, предава РБК-Украйна.
По предварителни данни на борда е възникнал теч на запалими вещества, след което огънят е обхванал не само плавателния съд, но и морската повърхност около него.
Голям пожар в склад за гориво в Сочи след украинска атака
В социалните мрежи се появиха твърдения, че танкерът може да е бил атакуван с безпилотни надводни апарати или ударни дронове. Тази информация обаче не е потвърдена.
Към момента няма официални данни за пострадали хора.
⚡️ WATCH: Massive fire erupts in Sochi Witnesses say a vessel is burning off the city’s coast It is believed to be either a tanker or a cargo ship. The cause of the blaze, which can be seen from miles away, remains unknown. There is also no information yet on possible casualties.— NEXTA (@nexta_tv) October 6, 2026