Д рю Баримор направи емоционално признание за бурното си минало и натиска, който е изпитвала, след като е станала майка. Във вторник, 17 ноември, 51-годишната звезда от „Ангелите на Чарли“ разговаря с 35-годишния актьор Джордан Фърстман в своето предаване The Drew Barrymore Show, като двамата обсъдиха клубната култура и родителството, съобщава People.

Баримор, която има две дъщери – Олив (14 г.) и Франки (12 г.) – от бившия си съпруг Уил Копелман, сподели, че често се е чувствала осъждана заради репутацията си на „купонджийка“.

„Едно от нещата, които исках да обсъдя с теб, е колко голяма част от живота си прекарах в срам заради това, че бях част от парти културата. Не знам защо, но хората, които искат да се отпуснат, да пийнат, да танцуват и просто да избягат за малко от този изключително сложен свят, често биват демонизирани“, каза актрисата.

Тежките въпроси на журналистите и страхът да бъде майка

Звездата от „Целуни ме“ разказа, че в миналото, когато открито е говорела за дивите си нощи, журналистите постоянно я питали дали изобщо планира да има деца.

Drew Barrymore Says She Felt ‘Shame’ About Her Partying Past When She Became a Mom: ‘Haunted Me So Badly’ https://t.co/z8RWVc5MON — People (@people) November 18, 2026

„Знаех какво всъщност ми казваха: „Ти не си способна на това, а дори и да се осмелиш да имаш деца, ще могат ли те да живеят с твоето толкова публично минало?“. И когато станах родител, това ме преследваше ужасно - осъждането и нагласата, че хората, които обичат да купонясват, са лоши хора. Аз не мисля, че това е вярно“, обясни Баримор.

Гостът ѝ Джордан Фърстман се съгласи с нея, отбелязвайки, че по негови наблюдения именно тези хора често са най-чувствителните и най-креативните личности.

В прекрасни отношения с бившия си съпруг и „филмите на мама“

Дрю Баримор и Уил Копелман се разведоха през 2016 г., но останаха в чудесни отношения в името на двете си дъщери - дори празнуват празници като Хелоуин заедно с настоящата съпруга на Копелман.

Актрисата е споделяла и забавни подробности за това как момичетата възприемат кариерата ѝ. Макар да не са особено впечатлени от класиката „Извънземното“, Олив и Франки обожават романтичните ѝ хитове като „Имало едно време: Историята на Пепеляшка“ и „50 първи срещи“, които наричат с обич „филмите на мама“.

„Гордея се с това коя съм и какво съм постигнала. Правих тези филми точно за онова, което изпитват младите момичета и момчета - всички ние просто се опитваме да намерим любовта, да бъдем добри и да се справим с живота“, казва още Баримор.