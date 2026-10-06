Петролен танкер беше ударен в Ормузкия проток, избухна пожар

П етролен танкер е бил ударен от „неидентифициран снаряд“ в Ормузкия проток, съобщи Британската агенция за морски търговски операции (UKMTO), цитирана от "Франс прес".

Снаряд удари пореден танкер в Ормузкия проток

По данни на агенцията снарядът е предизвикал пожар в машинното отделение на кораба. Екипажът се опитва да овладее огъня.

„Корабът е бил ударен от неизвестен снаряд, което е предизвикало пожар в машинното отделение, с който екипажът в момента се бори“, се посочва в изявлението на UKMTO.

Към момента няма съобщения за жертви. Не са установени и данни за въздействие върху околната среда.

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Инцидентът е станал часове след като UKMTO съобщи за друг танкер, който е бил принуден да промени курса си и да се върне, докато навлизал в Ормузкия проток близо до бреговете на Оман.

Плавателният съд е бил заплашен от иранските сили.

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Ормузкият проток е един от ключовите морски маршрути за световните енергийни доставки. Преди началото на настоящия конфликт през него са преминавали около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Протокът е в центъра на напрежението в Близкия изток след началото на ударите на САЩ и Израел срещу Иран в края на февруари.

Оттогава Техеран заявява контрол над стратегическия морски път и са регистрирани нарушения и ограничения на морското движение. В отговор САЩ налагат морска блокада на иранските пристанища, посочва Франс прес.