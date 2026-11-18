Л ичната карта вече ще може да бъде качена в мобилния телефон чрез българския европейски портфейл за цифрова самоличност BG Wallet. Това предвижда проект на закон, одобрен от Министерския съвет, с който се създава правната и институционалната рамка за въвеждането на услугата у нас. Министерството на иновациите и дигиталната трансформация вече пусна и официалния информационен сайт на портфейла.

Чрез BG Wallet гражданите ще могат да удостоверяват самоличността си с мобилен телефон, както и да получават, съхраняват и представят електронни документи и удостоверения. Така ще отпадне необходимостта многократно да предоставят едни и същи документи пред различни институции и доставчици на услуги.

МС прие портфейл с цифрова самоличност за българите

Портфейлът ще може да се използва както при електронно административно обслужване, така и при услуги на място и в частния сектор. Предвижда се той да улесни и трансграничното използване на цифрова самоличност в рамките на Европейския съюз. За бизнеса системата ще осигури по-лесна електронна идентификация на клиенти, дистанционно обслужване и обмен на данни.

Използването на BG Wallet ще бъде доброволно и безплатно. Чрез него ще има възможност и за полагане на квалифициран електронен подпис. Новата система трябва да гарантира защитата на личните данни и по-голям контрол на гражданите върху информацията, която споделят с институции и компании.

Законопроектът предвижда правила за сертифициране на портфейлите, надзор върху доставчиците и механизми за реакция при установени уязвимости.

На сайта вече има информация как ще работи услугата, какви цифрови документи ще могат да се използват и за какви дейности ще бъде приложима. Публикувани са и практически примери, условия за използване и отговори на често задавани въпроси.

Готвят промяна в личните карти и електронна идентификация с телефон

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев заяви, че целта е гражданите да разполагат с удобен, сигурен и безплатен инструмент за управление и удостоверяване на цифровата си самоличност.

Въвеждането на BG Wallet ще стане поетапно, като постепенно ще се увеличават броят на достъпните документи, услуги и организации, които приемат портфейла. Информацията за пускането на мобилното приложение и официалните връзки за изтеглянето му ще бъдат публикувани на информационния сайт.