Свят

Сръбското правителство предложи разпускане на парламента и свикване на предсрочни избори

Премиерът Джуро Мацут поиска проверка на народната воля, за да се тушира общественото напрежение, а президентът Александър Вучич готви вота за втората половина на октомври

Стела Христова Стела Христова

7 септември 2026, 18:26
Сръбското правителство предложи разпускане на парламента и свикване на предсрочни избори
Източник: БТА / АП / Darko Vojinovic

Н а извънредно заседание на правителството на Сърбия премиерът Джуро Мацут предложи кабинетът да поиска от президента на републиката да разпусне парламента и да насрочи парламентарни избори.

„Затова предлагам правителството на Република Сърбия, в съответствие с Конституцията, да предложи на президента на републиката да разпусне Народната скупщина и да насрочи избори за депутати“, заяви премиерът.

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Мацут заяви, че е поел отговорността да ръководи правителството в един от най-трудните политически и обществени моменти през последните години.

„Сърбия беше изправена пред протести, блокади, дълбоки разделения, проблеми в образованието и силен натиск върху институциите. При такива обстоятелства основната ни задача беше ясна и безкомпромисна - да запазим стабилността на държавата, да осигурим непрекъснатата работа на институциите и да не позволим Сърбия да спре. И Сърбия не спря. Не само запазихме стабилността на държавата и нейния конституционен ред, но дадохме тласък на икономиката, а институциите положиха повече усилия от преди“, каза министър-председателят.

Той посочи, че през изминалия период са положени огромни усилия за допълнително подобряване на изборните условия и законодателството.

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„В този процес внимателно се съобразявахме с позициите на политическите участници и препоръките на ODIHR. Така ясно показахме, че нямаме причина да бягаме нито от подобряването на изборния процес, нито от проверката на волята на гражданите. Напротив, правителство, зад което стоят конкретни резултати и дела, никога не се страхува от оценката на своя народ“, заяви той.

Мацут добави, че от дълго време в обществото се чуват искания за провеждане на предсрочни парламентарни избори.

„Отговорното правителство никога не пренебрегва подобни искания. Ако искаме да намалим напрежението в обществото, да излезем от кръга на изтощителните спорове и да премахнем всяко съмнение относно волята на народа, няма по-демократичен и по-силен отговор от това отново да попитаме гражданите на Сърбия“, добави той, след което предложи разпускането на парламента и насрочването на избори.

Предложението за разпускане на Народната скупщина е процедура, която трябва да бъде завършена, за да могат да бъдат насрочени предсрочни парламентарни избори.

По-рано сръбският президент Александър Вучич заяви, че парламентарните избори ще се проведат на 18 или 25 октомври и ще бъдат насрочени най-късно на 9 или 10 септември.

Законът предвижда парламентарните избори да бъдат насрочвани от президента на страната, като от деня на обявяването им до изборния ден трябва да изминат не по-малко от 45 и не повече от 60 дни.

Редактор: Стела Христова
Източник: БГНЕС    
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