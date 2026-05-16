Тайван: Kупуването на оръжие от Съединените щати е гаранция за стабилност в региона

Китайският президент настоя, че островната страна може да е повод за директна конфронтация

16 май 2026, 20:23
Гръцки фермери тръгнаха към „Кулата“, полицията ги спря с блокади
Урокът, който СЗО научи след неочаквания епидемичен взрив в океана
След масирана атака: Зеленски призова за "по-болезнени" санкции срещу Русия
Дигитален локдаун: Защо Тръмп остана без телефона си в Китай?
Politico: Възход и падение на президентските афери - защо на Франция вече не ѝ пука за изневерите на Макрон?
Рубио открехна завесата: Какво си казаха Тръмп и Си Дзинпин зад затворените врати?
Унгария: Гняв и задоволство от разкритията за лукса на Орбан
5 часа борба за живот: 11 души оцеляха след самолетна катастрофа в океана край Флорида

П равителството на Тайван заяви, че купуването на оръжие от Съединените щати е гаранция за стабилност в региона. Изказването беше провокирано от срещата между Доналд Тръмп и Си Цзинпин в Китай, съобщава NOVA.

Американският държавен глава каза, че дълго са обсъждали Тайван и той не поел ангажименти. А китайският президент настоя, че островната страна може да е повод за директна конфронтация между двете големи държави.

Днес външното министерство в Тайпе заяви, че 23-милионният народ на Тайван сам решава бъдещето си чрез демократични методи. И специално подчерта колко важна е продажбата от Съединените щати на модерни оръжейни системи. 

Репортер попита президента Доналд Тръмп какъв е статусът на продажбите на оръжие за Тайван. Тръмп отговори уклончиво, че предстои да вземе решение „в скоро време“, без да влиза в конкретика дали ще ги одобри.

На последващ въпрос дали това означава отказ, той повтори, че решението още не е взето и добави, че първо трябва да разговаря с лидера, който управлява Тайван.

Източник: NOVA    
Важно за София: Голям ремонт блокира движението по ключов булевард за половин година

Къде българите в чужбина могат да гледат финала на Евровизия 2026

Откриха тяло на мъж край хижа „Рудничар" във Витоша

Лекарка предизвика смъртоносна катастрофа заради високите си токчета

Наем срещу препродажба – кой инвестиционен подход е по-добър

Стрелба в София заради паркомясто
Преди 23 часа
Украйна удари Русия, Зеленски: Имаме право
Преди 21 часа
Огромен пожар гори край АЕЦ „Чернобил" след руски удар
Преди 21 часа
Мирчев избухна: Прокуратурата прекалява
Преди 1 ден
Франция помага на Украйна в борбата срещу руските балистични ракети

Свят Преди 1 час

Двамата държавници обсъдиха процеса по присъединяването на Украйна към Европейския съюз и отварянето на всички преговорни глави в близко бъдеще

САЩ подготвят операция за залавянето на Раул Кастро

Свят Преди 2 часа

През януари 2026 г. Вашингтон използва федералните обвинения срещу венецуелския президент Николас Мадуро като претекст за нахлуване и залавяне

Любопитно Преди 3 часа

Творчеството на Джанет Джексън се простира до всички кътчета на съвременната поп култура

Свят Преди 3 часа

Пожарникари и спасители отцепиха мястото на сблъсъка, а следователите надничаха в изгорялата обвивка на автобуса

Любопитно Преди 3 часа

Откакто през 1977 г. излезе първият филм, режисиран от Джордж Лукас и с участието на Марк Хамил, Харисън Форд и Кари Фишър, в последвалия почти половин век се роди цяла вселена на „Междузвездни войни“ с продължения, предистории, спин-офи, телевизионни сериали, видеоигри и др.

Освободиха под гаранция доставчика на храна, задържан след спор с Ивайло Мирчев

България Преди 4 часа

Прокуратурата е преценила, че няма основание за искане на постоянен арест

Европейски страни водят преговори с Иран за преминаването на Ормузкия проток

Свят Преди 4 часа

САЩ също наложиха своя собствена блокада над иранските пристанища въпреки несигурното споразумение за прекратяване на огъня, което влезе в сила на 8 април

Илияна Йотова заминава за Азербайджан за Срещата на върха на Световния градски форум

България Преди 5 часа

В неделя тя ще проведе двустранна среща с президента Илхам Алиев

Турция предлага изграждането на военен тръбопровод за гориво към Румъния през България

Свят Преди 6 часа

Тръбопроводът трябва да осигури енергийните нужди на Източния фланг на НАТО

В ДР Конго са потвърдени 13 случая на рядък щам на ебола

Свят Преди 6 часа

По данни на Световната здравна организация към момента няма одобрена ваксина срещу този щам

Израелски удари в Ливан въпреки удължаването на прекратяването на огъня

Свят Преди 6 часа

Израел и Ливан водят преговори във Вашингтон – първите от десетилетия насам между двете страни, които не поддържат дипломатически отношения

"Мислехме, че е газова експлозия": Мистериозен дрон удари сграда в Турция

Свят Преди 7 часа

На мястото са изпратени полицейски, противопожарни и аварийни екипи

Продължава издирването на телата на туристите, загинали на Малдивите

Свят Преди 7 часа

Жертвите са извършвали дълбоководно гмуркане в пещера на атола Вааву

България или Гърция: Къде пазаруването излиза по-евтино

България Преди 7 часа

Сравнение на цените в Петрич и Северна Гърция показва минимална разлика в сметката

София с ново финансиране за детски градини - къде ще се строи

България Преди 8 часа

Общината подготвя нови обекти в „Младост“, „Витоша“, „Красно село“ и „Студентски“

Русия съди легендарна лекоатлетка, противничка на Путин, за 80 евро

Свят Преди 8 часа

Основание за тези действия са документи от съда в Волгоград

