България

София с ново финансиране за детски градини - къде ще се строи

Общината подготвя нови обекти в „Младост“, „Витоша“, „Красно село“ и „Студентски“

16 май 2026, 12:53
София с ново финансиране за детски градини - къде ще се строи
Източник: iStock

С офия ще получи целево финансиране в размер на 13 млн. евро за изграждането на нови детски градини и училища. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев в публикация във Facebook.

По думите му средствата са резултат от "конструктивен диалог със служебното правителство“ и представляват важна стъпка към решаването на един от основните проблеми пред младите семейства в града.

С осигуреното финансиране Столичната община планира да изгради детска градина за 12 групи в район "Младост", нова детска градина за 5 групи в район "Витоша", както и детска градина за 6 групи в район "Красно село" и за 4 групи в район "Студентски". Предвидено е и проектиране на образователен комплекс в кв. "Драгалевци", който ще включва училище и детска градина с 4 групи.

"Това е част от по-голямата ни задача - да подредим правилно приоритетите на София и да насочваме ресурсите там, където нуждата е най-голяма", посочва Терзиев.

Кметът отбелязва още, че столицата е "хронично недофинансирана" в сферата на образованието през последните години, което прави държавната подкрепа особено важна.

Според данните на общината при класирането на 22 май се очаква недостигът на места в детските градини да спадне до около 7000 деца - с близо 2000 по-малко спрямо миналата есен.

По думите на Терзиев проблемът с местата в детските градини постепенно се преодолява чрез новото строителство, но сериозно предизвикателство остават недостигът на места в яслите и липсата на медицински персонал.

"Апелирам към държавата за по-гъвкави правила и реални решения за кадровия недостиг, защото новите детски градини имат смисъл само ако в тях има достатъчно хора, които да се грижат за децата", каза още кметът.

Източник: Агенция "Фокус"    
София финансиране детски градини училища Столична община Васил Терзиев образование недостиг на места ново строителство кадрови недостиг
Последвайте ни

По темата

София с ново финансиране за детски градини - къде ще се строи

София с ново финансиране за детски градини - къде ще се строи

"Шамар в лицето": Републиканци критикуват Пентагона за решението за Полша

Мъж е с изгаряния и травми по лицето след инцидент с котел в Костенковци

Мъж е с изгаряния и травми по лицето след инцидент с котел в Костенковци

Много шум за нищо – какво постигна Тръмп в Китай

Много шум за нищо – какво постигна Тръмп в Китай

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
За пръв път в историята: VW пусна електрически GTI

За пръв път в историята: VW пусна електрически GTI

carmarket.bg
Стрелба в София заради паркомясто
Ексклузивно

Стрелба в София заради паркомясто

Преди 15 часа
Украйна удари Русия, Зеленски: Имаме право
Ексклузивно

Украйна удари Русия, Зеленски: Имаме право

Преди 14 часа
Огромен пожар гори край АЕЦ „Чернобил“ след руски удар
Ексклузивно

Огромен пожар гори край АЕЦ „Чернобил“ след руски удар

Преди 14 часа
Мирчев избухна: Прокуратурата прекалява
Ексклузивно

Мирчев избухна: Прокуратурата прекалява

Преди 18 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Русия съди легендарна лекоатлетка, противничка на Путин, за 80 евро

Русия съди легендарна лекоатлетка, противничка на Путин, за 80 евро

Свят Преди 28 минути

Основание за тези действия са документи от съда в Волгоград

<p>ФБР предлага 200 000 долара награда за бивша служителка на ВВС на САЩ</p>

ФБР предлага 200 000 долара награда за бивша служителка на ВВС на САЩ, дезертирала в Иран

Свят Преди 1 час

Моника Уит е обвинена в шпионаж и предаване на класифицирана информация на иранското правителство.

Катастрофа затруднява движението на АМ „Хемус“ в посока Варна

Катастрофа затруднява движението на АМ „Хемус“ в посока Варна

България Преди 3 часа

Променена е организацията на трафика при 9-ия километър, като автомобилите се пропускат по изпреварващата лента.

Поредна рокада: Агенция “Митници” е с нов шеф

Поредна рокада: Агенция “Митници” е с нов шеф

България Преди 3 часа

За негов наследник е спряган Николай Шушков

<p>САЩ са ликвидирали втория човек в йерархията на &quot;Ислямска държава&quot;</p>

Тръмп: САЩ ликвидираха втория човек в йерархията на "Ислямска държава"

Свят Преди 3 часа

Абу Билал ал Мануки е бил убит при съвместна военна операция на Съединените щати и Нигерия

Заради фалшиви срокове на годност: БАБХ унищожава почти тон био храни

Заради фалшиви срокове на годност: БАБХ унищожава почти тон био храни

България Преди 3 часа

Причините са от манипулиране на срокове на годност и липса на проследимост до съхранение на продукти с изтекла годност заедно с годни

<p>Тръмп и Си Цзинпин с &quot;нов етап&quot; в отношенията, но останаха дълбоки разногласия (ОБЗОР)</p>

Между топовните салюти, чая и розите: Тръмп и Си Цзинпин с "нов етап" в отношенията, останаха дълбоки разногласия

Свят Преди 4 часа

Визитата бе белязана от тържествени церемонии и дипломатически жестове, докато ключовите конфликти между Вашингтон и Пекин останаха нерешени

Два дни, посветени на родителството: Форумът на „Ох, на мама“ стартира в НДК с нови знания и изненади

Два дни, посветени на родителството: Форумът на „Ох, на мама“ стартира в НДК с нови знания и изненади

Любопитно Преди 4 часа

Местата за лекционната програма бяха изчерпани дни преди старта, но експо зоната ще посрещне всички с богато разнообразие

Дара излиза на големия финал на Евровизия 2026

Дара излиза на големия финал на Евровизия 2026

България Преди 4 часа

Българската певица откри втория полуфинал на конкурса във Виена с песента "Бангаранга"

Духовният път на един от ранните египетски монаси от IV век

Духовният път на един от ранните египетски монаси от IV век

Любопитно Преди 4 часа

Живот, подвизи и духовно наследство в златната епоха на монашеството

Един загина, а десетки пострадаха при изтичане на токсично вещество в Бавария

Един загина, а десетки пострадаха при изтичане на токсично вещество в Бавария

Свят Преди 4 часа

Разследващите все още не могат да установят какво е било токсичното вещество

<p>Мъск изстреля &quot;Карго Драгън&quot; към Космоса</p>

"Спейс Екс" изпрати товарен кораб към МКС

Свят Преди 5 часа

Корабът доставя 2,9 тона оборудване и научни експерименти до МКС

<p>Израел ликвидира &quot;архитект&quot;&nbsp;на масовото убийство от 7 октомври?</p>

Израелски източници: Лидерът на военното крило на "Хамас" вероятно е убит

Свят Преди 5 часа

Израелската операция идва по време на напрежение около следвоенния план на Доналд Тръмп за Газа

"Посланик за един ден": Три вдъхновяващи момичета спечелиха конкурса на Британското посолство

"Посланик за един ден": Три вдъхновяващи момичета спечелиха конкурса на Британското посолство

България Преди 6 часа

Те успяха да покажат силата на гласа си и лидерски качества

Природен филтър: Учени откриха как вулканите сами „чистят“ метана от атмосферата

Природен филтър: Учени откриха как вулканите сами „чистят“ метана от атмосферата

Любопитно Преди 6 часа

Защо толкова много млади хора обмислят да напуснат Германия

Защо толкова много млади хора обмислят да напуснат Германия

Свят Преди 6 часа

Все повече германци на възраст между 14 и 29 години заявяват, че активно планират да напуснат родината си

Всичко от днес

От мрежата

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

dogsandcats.bg

10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

dogsandcats.bg
1

Жеги, суша, слана и мраз: каква е прогнозата за земеделците у нас

sinoptik.bg
1

Какво да очакваме от феномена "Ел Ниньо"

sinoptik.bg

Рийз Уидърспун с майчина гордост: Синът ѝ Дийкън завърши университета

Edna.bg

Кралят на корта с българско сърце - Григор Димитров

Edna.bg

Преди кръга във Висшата лига (37 кръг, 16.05.2026)

Gong.bg

Четирима се завръщат в групата на ЦСКА за дербито с Левски

Gong.bg

Ексклузивно днес в „Офанзива“: Говори Алина, непокорната дъщеря на Фидел Кастро

Nova.bg

NOVA със специален пратеник за финала на „Евровизия“: Хиляди фенове са се събрали около залата

Nova.bg